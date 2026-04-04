순매수 규모 3개월 연속 감소 미국주식 보관금액도 감소세

[헤럴드경제=문이림 기자] 올해 들어 국내 투자자들의 미국 주식 매수세가 둔화하고 있다. 해외 투자 자금의 국내 복귀를 유도하는 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’ 영향에도 관심이 모인다.

4일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자의 미국 주식 순매수 규모는 1월 약 50억달러(약 7조5000억원)에서 2월 39억5000만달러, 지난달 16억9000만달러로 감소했다.

미국 주식 보관금액도 줄어드는 흐름이다. 1월 1680억달러에서 2월 1649억달러, 지난달 1542억달러로 감소했다.

최근 한 달간 국내 투자자 순매수 결제 규모가 가장 컸던 종목은 ‘속슬(SOXL)’로 불리는 ‘디렉시온 데일리 세미컨덕터스 불 3X 셰어스 ETF’였다. 순매수 금액은 13억7296만달러에 달했다.

시장에서는 해외 투자자금의 국내 복귀를 유도하기 위해 도입된 RIA의 영향에 주목하고 있다.

RIA는 지난해 12월 23일 이전 보유했던 해외주식을 매도한 뒤 해당 자금을 계좌를 통해 국내 주식시장에 1년간 투자할 경우 해외주식 양도소득세를 최대 100%까지 공제해주는 제도다.

공제율은 매도 시점에 따라 차등 적용된다. 5월 31일까지 매도하면 양도소득세 100% 공제를 받을 수 있으며 7월 31일까지는 80%, 12월 31일까지는 50%가 공제된다. 납입 한도는 5000만원이다.

금융투자협회에 따르면 RIA 계좌는 지난달 23일 23개 증권사에서 출시된 이후 이달 2일 기준 총 9만1923개가 개설됐다.

RIA 누적 잔고는 4826억원으로 집계됐다. 해외주식, 국내 투자자산, 예탁금이 모두 포함된 금액이다.