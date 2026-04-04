[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 서울 노원구청장은 4일 오전 10시 마들스포츠타운에서 열린 ‘2026년 노원구민체육대회‘에 참석했다.

구민체육대회는 생활체육 활동을 통해 구민 건강 증진 기회를 제공하고 구민 간 교류와 소통‧연대를 이끄는 노원의 대표 생활체육 축제다.

이번 행사는 ’노원구줄넘기협회‘의 식전 공연을 시작으로 19개 동별 선수단과 주민들의 입장 퍼레이드가 이어졌으며, 개회 선언과 선수대표 선서, 성화 점화로 대회의 막을 열었다. 특히 올해는 어린이·신혼부부·다자녀 가족이 함께하는 성화 점화 퍼포먼스로 세대를 아우르는 의미를 더했다.

오전에는 ▲단체줄넘기 ▲판뒤집기 ▲에어봉릴레이 ▲줄다리기 ▲배구경기의 5개 종목과 특별 번외 경기 ▲텐션UP(만보기 흔들기) 경기가 진행됐으며 오후에는 ▲줄다리기 결승전 ▲볼풀 농구 ▲혼성계주가 이어졌다.

모든 경기가 끝난 후 트로트 가수 김수찬의 축하공연과 시상식 및 경품 추첨 행사 등 다양한 볼거리를 제공하며 이번 대회를 마무리했다.

오승록 노원구청장은 “경기를 통해 일상의 스트레스를 풀고 많은 주민들이 참여하여 선의의 경쟁을 통해 화합하는 축제의 장이 되어 기쁘다”며 “앞으로도 구민들의 건강한 여가생활과 생활체육 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.