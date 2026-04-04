4주간 실천 중심 교육 운영… 명예사회복지공무원 76명 수료 일상 속 안부와 관심이 복지의 출발점… 주민 현장 대응 역량 높여 복지 사각지대 발굴부터 안부 확인까지… 지역 인적안전망 한층 촘촘히

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 복지 사각지대와 사회적 고립 해소를 위해 ‘주민 주도형 인적 안전망’ 강화에 총력을 기울이고 있다.

구는 직접 이웃의 위기를 포착하고 연계하는 등 주민의 복지 역량 강화를 위해 주 1회 4주간의 교육과정인 ‘행복복지스쿨 2.0’을 이달 1일 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 과정은 복지 사각지대 발굴의 최전선에 있는 ‘명예사회복지공무원’들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 실천 역량을 강화하기 위해 기획됐다.

‘소통’, ‘기록’, ‘돌봄’, ‘공유’라는 키워드를 전면에 내세워 주민들이 보다 친근하게 복지 활동에 접근할 수 있도록 한 것이 특징이다.

91%의 높은 수료율… 명예사회복지공무원의 열정 빛나

3월 4일부터 4월 1일까지 총 4회에 걸쳐 진행된 이번 교육에는 통장, 반장, 생활업종 종사자 등 총 76명의 주민이 참여해 91%라는 높은 수료율을 기록했다.

교육 커리큘럼은 주민들이 일상 속에서 이웃의 위기 징후를 자연스럽게 포착할 수 있도록 돕는 실무 중심으로 구성됐다.

구체적으로는 ▲이웃의 마음을 여는 대화법과 공감 기법 ▲활동 내용의 체계적인 기록과 공유 방법 ▲서대문구 통합돌봄이야기 ▲참여자 간의 촘촘한 네트워크 형성 등이 다뤄졌다.

‘전문가’보다 ‘따뜻한 이웃’… 일상 속 안부가 복지의 시작

참여자들은 이번 교육을 통해 복지를 ‘일상 속의 안부와 관심’으로 재정의하는 시간을 가졌다.

한 수료생은 “교육을 통해 이웃을 돕는 일은 특별한 재능이 아니라 평소 먼저 안부를 묻는 용기에서 시작된다는 것을 깨달았다”며 “우리 동네의 파수꾼으로서 자부심을 갖고 주변을 살피겠다”고 소감을 전했다.

촘촘한 사회적 안전망 강화로 ‘복지 사각지대 제로’ 도전

서대문구는 이번 수료생들을 중심으로 고시원, 반지하 가구 등 주거 취약 지역에 대한 모니터링을 한층 강화할 예정이다.

이들은 복지 사각지대 발굴, 정기적인 안부 확인, 위기 징후 제보 등 현장 중심 활동에 더욱 촘촘히 나선다.

이성헌 구청장은 “행복복지스쿨 2.0은 주민 한 분 한 분의 따뜻한 시선이 우리 구의 가장 강력한 복지안전망이 될 수 있음을 증명한 과정”이라며 “앞으로도 주민과 행정이 손잡고 단 한 명의 소외된 이웃도 없는 ‘인생케어’ 도시 서대문구를 만들어 가겠다”고 밝혔다.