구청 내 ‘고유가 피해지원금 통합지원센터’ 설치, 15개 동 주민센터 통합민원창구 운영…행정·복지 인력 함께 배치

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 정부의 고유가 피해지원금 지급 계획에 맞춰 구민들이 지원 대상에서 누락되거나 신청 과정에서 혼선을 겪지 않도록 전담 조직을 가동하기로 했다.

구는 13일부터 구청 안에 ‘고유가 피해지원금 통합지원센터’를 설치, 15개 모든 동 주민센터에 ‘통합민원창구’를 열어 현장 상담과 신청 안내, 지급 관련 민원을 한곳에서 처리할 계획이라고 밝혔다.

중동발 충격이 기름값과 장바구니 물가, 지역 상권 침체로 이어지는 상황에서 지원금이 실제 집행되기 전에 행정부터 먼저 움직이겠다는 뜻이다. 동대문구가 특히 서두르는 이유는 이번 지원이 단순한 현금성 사업이 아니라, 속도와 누락 방지가 성패를 가르는 민생 행정이라고 보기 때문이다.

구가 꾸리는 통합지원센터는 일반적인 비상설 태스크포스(TF)보다 한 단계 더 들어간 형태다. 행정직과 사회복지직 공무원 5명으로 정예팀을 꾸려 예산 편성과 집행 준비, 홍보, 민원 대응을 한 흐름으로 묶겠다는 구상이다. 각 동 주민센터 통합민원창구에도 행정과 복지 인력을 함께 배치해 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 같은 취약계층이 정보 부족으로 빠지는 일이 없도록 하겠다는 것이다.

구는 지원 대상이 약 25만 명에 이를 것으로 보고 있다. 국회 추경안이 통과되는 대로 1차로 기초생활수급자·차상위·한부모가구, 2차로 소득 하위 70% 가구를 순차 지원하는 내부 준비에 들어갔다. 다만 최종 지급 기준과 시기, 방식은 정부 범정부 TF 논의를 거쳐 확정될 예정이다.

이번 준비는 ‘지원금이 생기면 알아서 받아 가라’는 식과는 결이 다르다. 동대문구는 앞서 비상경제대책 TF를 꾸려 중동 피해 기업 전용 창구, 주유소 점검, 석유제품 매점매석 신고센터 등을 가동해 왔다. 이번에는 여기서 한 걸음 더 나아가 취약계층과 소득 하위 가구가 실제로 체감할 지급 행정까지 미리 설계하는 셈이다. 고유가 위기에서 가장 늦게 닿는 지원이 가장 약한 사람에게는 가장 큰 타격이 된다는 판단도 깔려 있다. 정부가 이번 지원금을 지역화폐 형태로 설계해 지역 상권 활성화까지 염두에 두고 있는 만큼, 동대문구는 지급 행정의 속도가 곧 민생 회복의 속도라고 보고 있다.

이필형 동대문구청장은 “고유가와 고물가로 어려움을 겪는 구민들이 단 한 명도 빠지지 않도록 신속하고 촘촘하게 준비하겠다”며 “구민의 부담을 덜고 지역경제를 살리는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.