전국 243개 지자체 중 상위 30% 우수기관 선정 적극행정 우수사례 발굴 및 마일리지 확대 운영 등 성과 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 ‘우수기관’으로 선정됐다.

행정안전부는 공직사회 내 적극행정 문화를 확산·정착시키기 위해 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ‘지방자치단체 적극행정 종합평가’를 실시하고 있다. 이번 평가는 민간 전문가와 국민평가단이 참여해 △적극행정 활성화 노력도 △제도개선 △국정과제 이행성과 △주민 체감도 등 총 5개 분야 18개 지표를 종합적으로 점검했다.

성북구는 적극행정 추진체계를 바탕으로, 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 우수사례를 발굴하고 ‘적극행정 마일리지 제도’를 확대 운영하는 등 실질적인 성과를 거둔 점이 높게 평가받았다.

또 적극행정 우수공무원 선발과 인센티브 보상 확대를 통해 공직자들이 창의적으로 일할 수 있는 환경을 조성한 점도 긍정적으로 평가됐다.