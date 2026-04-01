- 품종 특성‧이미지 데이터베이스 구축…누구나 무료로 활용 가능

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 무궁화 250품종의 특성 정보와 이미지 데이터베이스를 구축하고, 지난 3월 25일부터 산림과학지식서비스를 통해 공개했다고 밝혔다.

무궁화 품종 정보는 일부 웹사이트나 개별 자료를 통해 제공돼 왔으나, 정보가 분산되고 내용 범위가 제한적이어서 활용에 어려움이 있었다.

특히 잘못된 정보나 이미지가 포함된 경우에도 이를 검증할 수 있는 신뢰도 높은 자료가 부족해 혼선이 발생하는 문제가 있었다.

국립산림과학원은 이러한 문제를 개선하기 위해 무궁화 유전자원 정보를 체계적으로 정리해 데이터베이스(DB)로 구축하고, 이를 누구나 이용할 수 있도록 개방했다.

이번 서비스에는 정확한 품종명과 품종 개발 과정을 비롯해 수형, 잎과 꽃의 형태적 특징 등 표현형 정보를 포함했다. 또한 평균 개화시작일과 종료일, 개화기간 등 개화 생리 특성도 함께 제공해 품종 간 비교가 가능하도록 했다.

아울러 무궁화의 관상적 특성을 고려해, 품종별 꽃과 꽃봉오리를 다양한 각도에서 촬영한 근경‧원경 이미지를 함께 제공한다. 제공되는 정보와 이미지는 출처를 밝히면 누구나 무료로 다운로드해 활용할 수 있다.

이번 서비스는 품종 비교와 육종 연구의 기초자료로 활용되는 한편, 교육‧조경 분야에서도 품종 선택과 활용도를 높이는 데 기여할 것이란 기대다.

산림청 국립산림과학원 임목자원연구과 신한나 연구사는 “무궁화 품종 정보를 보다 정확하고 체계적으로 제공하는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 데이터를 지속적으로 확충하고 서비스 품질을 높여 나가겠다”고 전했다.