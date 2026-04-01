의료 데이터 공유·GPU 컴퓨팅 환경 지원

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 한국전기연구원(KERI)과 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 창원 지역 의료·헬스케어 산업의 첨단 제조 거점 구축을 위해 힘을 모은다.

양 기관은 지난달 31일 창원 진해 지식산업센터 내 KERI 창원지능형의료기기지원센터(CIMES)에서 ‘의료·헬스케어 산업 활성화를 위한 안심존 데이터 정책 협력’ 업무 협약을 체결했다.

이번 협약은 고품질 의료 데이터와 AI 학습용 고성능 GPU(그래픽처리장치) 자원 부족으로 연구개발에 어려움을 겪는 지역 기업들을 실질적으로 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 NIA는 그간 제한적으로 개방해온 표준화된 라벨링 의료 데이터를 KERI 안심존에 제공한다. KERI는 이를 바탕으로 기업들이 의료영상 분석과 AI 모델 학습 등 대규모 연산을 원활히 수행할 수 있도록 고성능 컴퓨팅 환경을 지원할 계획이다.

제공 데이터는 ▷CT·MRI·X-ray를 활용한 종양 및 폐 질환 검출 알고리즘 고도화 ▷질병 예측 AI 모델 개발 등 산업계 수요가 높은 분야에 주로 활용될 전망이다.

KERI는 자체 구축한 ‘운영관리시스템’을 통해 데이터 이용 신청부터 심의, 반입·반출 전 과정을 안전하게 관리한다. 연구기관과 기업 재직자, 대학생 등 데이터 활용을 원하는 수요자는 ‘의료 데이터 안심존 플랫폼’에서 사전 신청 후 CIMES 분석실을 이용할 수 있다.

서길수 KERI 기술사업화본부장은 “의료 AI 분야는 데이터 신뢰성과 컴퓨팅 파워가 성패를 가르는 핵심”이라며 “NIA의 고품질 데이터와 안심존의 인프라를 결합해 창원 기업들이 세계적인 경쟁력을 갖춘 의료 진단 시스템을 개발할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

신신애 NIA 인공지능데이터본부장은 “이번 협력은 지역 헬스케어 산업의 경쟁력을 높이는 중요한 계기”라며 “안심존 데이터를 기반으로 의료 분야 인공지능 활용 확산을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.