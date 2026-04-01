‘고객만족, 청렴·친절 합동 선포식’ 개최

주택도시보증공사(HUG)는 부산 본사 6층 대강당에서 ‘고객만족, 청렴·친절 합동 선포식’을 31일 개최했다고 1일 밝혔다.

최인호(왼쪽 두 번째) HUG 사장은 이날 ‘표준 프로젝트파이낸싱(PF) 제도’를 도입해 투명한 자금조달 환경을 구축하겠다고 밝혔다.

이번 행사는 HUG가 고객 중심, 청렴·친절 경영 의지를 대외적으로 표명하기 위해 마련됐으며 전 임직원이 참석한 가운데 고객헌장, 청렴·친절 실천 선언문 낭독, 고객 응대 우수직원 시상, 청렴·친절 운동 슬로건 공모전 시상, 고객만족 및 청렴·친절 핵심가치 퍼포먼스 등으로 진행됐다.

특히 청렴·친절 운동 슬로건 공모전은 직급과 관계없이 모든 직원이 참여하는 상향식(Bottom-Up) 방식으로 진행됐다. 그 결과 226대 1의 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 슬로건은 외부 전문가 자문을 거쳐 ‘깨끗한 청렴, 따뜻한 친절, 신뢰를 HUG하다’ 로 최종 확정됐다. 이는 고객 중심, 청렴·친절 경영에 대한 확고한 의지를 담고 있다.

HUG는 이번 선포식을 기점으로 국민이 체감할 수 있는 서비스 개선이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력할 방침이다. ‘자체 고객 만족도 조사’를 통해 서비스 실태를 점검함과 동시에 고객의 목소리를 업무 개선에 반영하는 ‘고객패널 제도’를 운영할 예정이다. 홍승희 기자