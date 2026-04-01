정진완 은행장 주재 ‘중동상황 긴급 점검회의’ 개최 17.5조원 기업 유동성 지원 등 수출입 금융지원도 우리금융 계열사 동참·유류비지원 등 민생금융 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리은행이 1일 중동 정세 불안에 따른 금융시장 변동성과 실물경제 충격에 대응하기 위해 총 18조4000억원 규모의 긴급 금융지원에 나선다.

우리은행은 최근 ‘중동 대응 비상경영 금융지원 프로그램’을 마련하고 즉시 시행에 들어갔다고 밝혔다. 앞서 지난달 30일 정진완 우리은행장이 금융위원장 주재로 열린 간담회에 참석한 이후 ‘중동상황 긴급 점검회의’를 소집해 기업·여신·리스크 담당 임원들과 함께 전방위 지원 방안을 마련한 것이다.

정진완 은행장은 점검 회의에서 “중동상황 악화로 어려움을 겪고 있는 기업과 개인고객에게 우리은행이 실질적인 도움이 되어드려야 한다”며 “현장의 목소리에 귀 기울여 피해 최소화를 위해 적극 노력하고 생산적 금융과 포용금융도 차질 없이 진행해야 할 것”이라고 말했다.

이번 지원의 핵심은 기업 유동성 공급 확대다. 우리은행은 총 18조3000억원을 기업 지원에 투입한다. 이 가운데 17조5000억원은 유동성 지원, 8000억원은 수출입 금융에 배정했다. 특히 전국 영업점 기업여신팀장 약 800명을 중심으로 673개 업종, 약 4만개 기업을 집중 지원 대상으로 선정해 현장 대응력을 강화했다.

신규 대출에는 13조원을 공급해 대출 확대와 정책 연계 금융을 통해 자금 흐름을 유지하도록 돕고, 기존 대출에는 4조5000억원을 투입해 금리 인하와 분할상환 유예 등을 통해 상환 부담을 낮출 계획이다. 수출입 기업에는 원자재 수입 자금과 무역금융 한도 확대 등을 지원해 결제 안정성을 확보한다. 석유화학 업종에는 여신 한도 유지와 사업 재편 지원도 병행한다.

환율 변동성 대응도 강화한다. 우리은행은 ‘환율 상담 SOS’ 전담반을 운영하고 환리스크 관리 세미나를 통해 기업들의 대응 역량을 높일 예정이다.

개인 고객과 취약계층 지원도 병행된다. 우리은행은 약 1000억원 규모의 민생 안정 금융을 통해 저소득층 긴급 생활자금을 지원하고, 개인신용대출에는 금리 상한 7%를 적용해 이자 부담을 완화한다. 또한 변동성이 높은 ETF 등 투자상품에 대한 모니터링을 강화하고 고객별 자산관리 체계도 고도화할 방침이다.

리스크 관리 체계도 한층 강화했다. 우리은행은 중동 관련 산업 정보를 담은 ‘위클리 인사이트’ 보고서를 영업점에 공유하고, 산업별 영향 분석을 통해 피해 기업을 신속히 지원할 계획이다. 해외 네트워크 측면에서는 두바이와 바레인 등 중동 영업점에 대체 사업장을 마련해 업무 연속성을 확보했다.

우리금융그룹 계열사들도 지원에 동참한다. 우리카드는 주유 할인 및 캐시백을 통해 유류비 부담을 낮추고, 우리금융캐피탈은 상용차 대출 고객에 대해 최대 3개월 원금 상환 유예를 제공한다. 동양·ABL생명 역시 보험금 신속 지급과 보험료 및 대출이자 납입 유예를 통해 고객 지원에 나선다.