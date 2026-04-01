CGV용산아이파크몰서 단 하루 이색 모임 ‘팝콘 모임’·‘안알랴줌 영화 모임’ 등

[헤럴드경제=손미정 기자] CGV가 만우절을 맞아 다양한 이색 모임을 선보인다.

CGV는 만우절 당일인 4월 1일 하루 동안 영화관을 매개로 다양한 취향의 관객들이 가볍게 연결될 수 있는 온·오프라인 모임 이벤트 ‘CGV 모임 뭐임’을 진행한다.

CGV용산아이파크몰에서는 ‘팝콘 모임’과 ‘안알랴줌 영화 모임’이 열린다. ‘팝콘 모임’은 CGV의 다양한 팝콘을 맛보며 자유롭게 이야기를 나누는 프로그램이다. CGV의 대표 메뉴인 고소·달콤·바질어니언·더블치즈 팝콘과, 최근 베트남에서 인기를 끌고 있는 CGV의 신메뉴 ‘시그니처 케이팝콘 김치맛’, ‘시그니처 케이팝콘 김맛’까지 다채롭게 즐길 수 있다.

‘안알랴줌 영화 모임’은 상영작 정보 없이 랜덤으로 영화를 관람하는 프로그램이다. 사전 정보 없이 스크린과 마주하는 경험을 통해 예상치 못한 몰입과 재미를 선사할 예정이다. 해당 프로그램은 영화 모임 A와 B로 나뉘어 진행되며, ‘모임 A’는 18관에서 오후 8시 10분에, ‘모임 B’는 5관에서 오후 7시 10분에 만나볼 수 있다.

온라인에서는 ‘페이크 영화 모임’을 선보인다. 현재 상영작의 스토리와 캐릭터를 유머러스하게 재해석한 콘셉트의 가상 모임으로, 관객들이 영화를 색다른 시선으로 접할 수 있도록 기획했다.

영화 ‘프로젝트 헤일메리’는 ‘지구 멸망 막기 모임’, ‘에리디언어 회화 스터디’ 등으로 영화 ‘왕과 사는 남자’는 ‘건강한 한끼 유배집밥 만들기’ 모임으로 재구성했다. 이와 함께 ‘네가 마지막으로 남긴 노래’, ‘명탐정 코난: 세기말의 마술사’ 등 주요 작품도 다양한 콘셉트의 모임으로 풀어냈다. 각 모임별로 모임장(CGV)이 선물하는 할인 쿠폰도 기다린다. 해당 영화를 만우절 당일에 관람한 고객 중 추첨을 통해 스페셜 경품도 증정한다.

CGV는 이번 이벤트를 통해 영화 관람을 넘어 취향 기반의 가벼운 연결과 경험을 공유하는 공간으로서 극장의 역할을 보여준다는 계획이다.

성호경 CJ CGV IMC팀장은 “최근 짧고 가벼운 만남을 통해 취향을 공유하는 ‘숏셜링’ 트렌드가 확산되고 있는 만큼 이를 영화관이라는 공간에서 새롭게 풀어내고자 했다”며 “앞으로도 관객들이 다양한 방식으로 영화관을 경험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.