소형·대형 모델 대상 이중 프로모션 최대 175만원 할인·용품 지원금 제공

[헤럴드경제=정경수 기자] 혼다코리아가 4월 한 달간 모터사이클 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 프로모션을 실시한다.

혼다코리아는 1일 125㏄ 이하 소형 모델과 대형 모델을 대상으로 각각 ‘스마트 커뮤터 프로모션’과 ‘펀 모델 프로모션’을 진행한다고 밝혔다.

스마트 커뮤터 프로모션은 ‘혼다 스몰 펀’ 라인업을 중심으로 구성됐다. 2025년식 슈퍼커브 구매 고객에게는 10개월 무이자 할부 또는 10만원 할인 혜택과 함께 의류·용품 지원금 10만원이 제공된다. MSX그롬, 몽키125, CT125, C125, ST125(닥스) 등 주요 모델 구매 시에는 연식에 따라 최대 50만원 상당의 지원금이 지급된다.

대형 모델을 대상으로 한 펀 모델 프로모션도 함께 진행된다. 레블1100, CB750 호넷, 아프리카 트윈, NT1100 등 총 13종 모델에 대해 24개월 무이자 할부 또는 최대 175만원 할인 혜택이 제공되며, 모델에 따라 최대 100만원의 투어·용품 지원금이 추가로 지원된다.

이와 함께 CBR650R, CB650R E-클러치 모델 구매 시 취등록세 지원과 최대 50만원의 투어 지원금이 제공되며, 2024년식 CB650R MT는 200만원 할인 혜택이 적용된다. CRF300L 모델은 10개월 무이자 할부 또는 32만원 할인과 함께 80만원의 투어 지원금이 제공된다.

혼다코리아 관계자는 “다양한 고객 수요에 맞춰 실질적인 구매 혜택을 제공하기 위해 이번 프로모션을 마련했다”며 “자세한 내용은 공식 홈페이지 및 전국 딜러를 통해 확인할 수 있다”고 밝혔다.