콘월 지역 대규모 주거단지 재개발 사업 수주 잉글랜드 남서부 대표 휴양지 에너지·공간 관리 B2B 설루션도 동반 도입 히트펌프 기반 공조 솔루션으로 최적 저탄소 주거 솔루션 제시

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 영국 콘월 지역 대규모 주거단지 재개발 사업에 고효율 히트펌프 기반 공조 솔루션을 대거 공급하며 유럽 저탄소 주거 시장 공략에 나선다.

삼성전자는 영국 콘월에서 추진되는 주거단지 개발 프로젝트에 고효율 히트펌프와 가전, AI(인공지능0 기반 에너지·공간 관리 B2B 설루션인 ‘스마트싱스 프로’도 함께 도입한다고 1일 밝혔다.

영국 콘월 지역은 잉글랜드 남서부의 대표적인 휴양지이자 피서지로 해당 프로젝트는 과거 광산 부지 약 61만 평을 재개발하는 사업이다.

오는 2035년까지 주택과 학교, 병원, 커뮤니티 시설 등을 갖춘 1500세대 규모의 ‘웨스트 카클레이즈 가든 빌리지’로 조성된다. 영국 건물 에너지 효율 평가인 EPC 최고 등급(A) 달성을 목표로 설계된다.

사업에는 영국 저탄소·고효율 주택 전문 개발사 에코 보스와 영국 중앙정부 산하 주택·지역 전담 행정기관인 홈즈 잉글랜드가 참여한다.

삼성전자는 이 단지에 고효율 히트펌프 방식 기반 가정용 EHS(에코 히팅 시스템)를 중심으로 난방과 급탕 설루션을 공급한다. 화석연료 보일러 대비 탄소 배출이 적어 유럽의 탄소 중립 정책에 부합하는 제품이다.

공급 제품은 자연 냉매를 적용한 ‘모노 R290’과 공간 활용성을 높인 ‘모노 R32’다. ‘모노 R290’은 지구온난화지수가 낮은 프로판 냉매를 사용하며 혹한 환경에서도 안정적인 난방 성능을 제공한다.

‘모노 R32’는 기존 냉매 대비 지구온난화지수가 낮은 냉매를 사용, 제품 높이가 작아 창문 아래나 발코니 등 다양한 주거 공간에 설치가 가능하다.

이와 함께 냉장고, 세탁기, 오븐 등 주요 가전도 공급되며, 모든 기기는 스마트싱스를 통해 연결된다.

사용자는 가전 제어와 에너지 사용량을 통합 관리할 수 있고, 태양광 발전(PV)과 에너지 저장 시스템(ESS)과 연동해 전력 생산·저장할 뿐 아니라 남는 전기를 전력회사에 판매해 수익을 거둘 수도 있다.

‘웨스트 카클레이즈 가든 빌리지’에는 삼성전자의 AI 기반의 B2B 솔루션인 ‘스마트싱스 프로’도 도입된다. 집안 가전과 스마트 기기들을 넘어 단지 내 커뮤니티 센터, 학교, 병원 등 공공시설물까지 통합 관리할 수 있는 연결성을 제공한다.

임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 “차별화된 통합 에너지 관리 설루션을 인정받아 이번 프로젝트에 제품과 설루션을 대거 공급하게 됐다”며 “통합 에너지 관리 체계를 더욱 고도화해 고효율 히트펌프 설루션 공급을 확대해나가겠다“고 말했다.