론칭 7개월 만에 18만포 판매 돌파 말차초코·피넛버터 신규 플레이버 출시

[헤럴드경제=최은지 기자] 사이테크(Sci-tech) 선도기업 그래디언트의 프리미엄 이너뷰티 브랜드 ‘리앤핏(reNfit)’은 단백질 쉐이크 스파우트 파우치 제품을 CJ올리브영 온라인몰에 공식 입점했다고 1일 밝혔다.

이번 입점은 그래디언트의 건강기능식품 브랜드 ‘래디웰(Radiwell)’에 이은 두 번째 올리브영 채널 진출이다. 리앤핏 단백질 쉐이크는 브랜드 론칭 약 7개월 만에 누적 판매 18만 포를 기록하며 성장세를 보이고 있다.

해당 제품은 단백질 21g을 비롯해 콜라겐, 히알루론산, 맥주효모, 비오틴 등 4종 부원료와 비타민, 미네랄 등을 배합한 것이 특징이다. 특히 동물성과 식물성 단백질을 혼합해 빠른 에너지 충전과 지속적인 포만감을 구현했다는 설명이다.

리앤핏은 이번 입점을 통해 기존 초코, 콘시리얼, 곡물흑임자에 이어 신규 플레이버인 ‘말차초코’와 ‘피넛버터’를 포함한 총 5종의 스파우트 파우치 제품을 선보인다. 말차초코는 말차라떼에 초콜릿 토핑을 더했으며, 피넛버터는 땅콩의 고소함과 달콤 짭짤한 맛을 조화시켰다.

입점을 기념한 프로모션도 진행된다. 올리브영 온라인몰에서 해당 제품 구매 시 1+1 혜택을 제공하며, 대중적인 브랜드로서 인지도를 넓힐 계획이다.

리앤핏 관계자는 “국내 대표 헬스앤뷰티(H&B) 스토어인 올리브영 입점은 단순 유통망 확장을 넘어 대중적 브랜드로 성장하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 일상에서 간편하게 즐길 수 있는 제품을 지속 선보이겠다”고 말했다.