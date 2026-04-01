“고양특례시가 글로벌 자족도시로 나아가는 중요한 이정표”…3월 31일 현판식

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시가 유럽의 대표적 정밀의료 연구기관인 룩셈부르크 국립보건원(LIH, Luxembourg Institute of Health)의 한국 대표사무소를 유치하며 글로벌 바이오·정밀의료 협력 거점 도시로의 도약에 속도를 내고 있다.

시는 지난달 31일 창조혁신캠퍼스 성사(고양스마트시티 오픈랩)에서 바이오산업 육성을 위한 업무협약과 룩셈부르크 국립보건원(LIH) 한국 대표사무소 현판식을 개최했다.

■ 경기도 최초 바이오 분야 ‘해외 공공기관’유치…고양특례시 위상 확인

이번 LIH 한국 대표사무소 개소는 경기도 31개 시·군 가운데 바이오 분야에서 해외 공공기관을 유치한 첫 사례다. 이는 고양시의 우수한 의료 인프라와 연구 역량, 도시 경쟁력이 국제적으로 공인받은 상징적 성과로 평가된다.

현판식 행사에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 이해림 고양특례시의회 환경경제위원장, 자크 플리스(Jacques Flies) 주한 룩셈부르크 대사, 울프 네르바스(Ulph Nehrbass) LIH 원장, 스테판 알베르트 드바스트(Stephan Albert Devaux) LIH 한국 대표사무소 대표, 양한광 국립암센터 원장, 이건국 국립암센터 연구소장, 이일송 싸이퍼롬 대표, 김주연 경기도 바이오산업과 뷰티헬스팀장, 최해종 경기도경제과학진흥원 바이오산업본부장 등 국내외 주요 인사들이 참석했다.

■ LIH·싸이퍼롬과 3자 협력 체계 구축…공동연구·산업화 연계 강화

대표사무소 개소를 계기로 시는 LIH, 정밀의료 플랫폼 기업 싸이퍼롬(Cipherome)과 바이오산업 육성을 위한 3자 업무협약을 체결했다.

세 기관은 협약에 따라 ▷LIH 한국 대표사무소의 안정적 정착 및 연구 성과 창출 ▷고양특례시 바이오산업 육성을 위한 국제공동연구 ▷시민 건강 증진을 위한 공공보건 협력 등을 공동 추진한다.

이를 통해 시는 LIH의 연구 역량, 싸이퍼롬의 데이터 기술, 관내 대형 병원의 임상 인프라를 유기적으로 연결하는 협력 모델을 구축하고, 정밀의료 분야 연구 성과의 산업화 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

■ 국립암센터·LIH , 방광암 코호트 기반 공동연구 시동

실질적인 연구 협업도 가시화되고 있다.

울프 네르바스 LIH 원장은 “고양특례시는 우수한 의료 인프라를 갖춘 최적의 파트너”이라며, “한국 대표사무소를 기반으로 한국과 유럽 간 데이터 협력과 정밀의료 연구를 더욱 확장해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 양한광 국립암센터 원장은 “국립암센터의 방대한 암 빅데이터와 LIH의 유럽 선진 데이터 체계를 결합해 국경을 넘는 혁신적 임상시험이 가능해질 것”이라고 기대감을 전했다.

현재 양 기관은 방광암 코호트를 활용한 임상 데이터 수집 및 국제 공동연구를 준비 중이다. 특히 AI 분석 기술을 접목한 ‘환자 맞춤형 정밀의료 실증 프로젝트’를 추진해 암 정복을 위한 글로벌 협업을 강화해 나갈 계획이다.

■ 글로벌 건강데이터 협력 확대…유럽 진출 교두보 기대

시는 이번 개소를 계기로 국가 간 규제를 준수하는 글로벌 건강데이터 인프라 구축(IHDSI)과 AI 기반 정밀의료 연구를 본격화할 예정이다.

이를 통해 국내 바이오 기업의 유럽 시장 진출 교두보를 확보하고, 기술사업화와 투자 유치, 양질의 일자리 창출 등 지역경제 활성화 효과도 기대된다.

이동환 고양특례시장은“세계적 연구기관인 LIH의 한국 대표사무소 개소는 고양특례시가 글로벌 자족도시로 나아가는 중요한 이정표”라며 “연구와 의료, 산업이 선순환하는 바이오 혁신 생태계를 구축해 대한민국을 대표하는 글로벌 바이오 허브로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.