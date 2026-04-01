핵심 냉매 열관리 기능을 하나로 통합 부품 통합 및 경량화 NVH 저감과 에너지 효율 개선 전기차 주행 거리 향상 기여

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 자동차 열 에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템이 BMW iX3에 신개념 ‘초소형 통합 냉매 모듈(HICE 모듈)’을 최초 적용했다고 1일 밝혔다.

한온시스템이 개발한 HICE 모듈은 다양한 핵심 냉매 열관리 기능을 하나의 초소형 모듈로 통합한 열관리 시스템이다. 기존 분산형 냉매 구조를 대체해 시스템 복잡도를 줄이고, 에너지 효율과 패키징 경쟁력을 동시에 확보한 것이 특징이다.

특히 16㎏의 경량 설계에도 불구하고 냉매 흐름과 온도를 빠르고 정밀하게 제어해 급속 충전이나 고성능 주행 조건에서도 최적의 열관리 성능을 구현한다. 이를 통해 전기차 에너지 효율을 높이고 주행거리 향상에도 기여한다. 또한, 소음과 진동을 차단하는 전용 사운드 커버를 적용해, 실내 소음·진동(NVH) 제어 성능을 한층 강화했다.

HICE 모듈은 전동 컴프레서, 전자식 팽창밸브, 수냉식 응축기, 내부 열교환기, 칠러 등 주요 냉매 열관리 부품을 하나의 컴팩트한 고성능 단일 유닛으로 통합했다. 부품을 하나로 모은 슬림한 설계로 시스템 복잡성을 낮추고, 완성차 제조사의 조립 공정을 단순화하여 조립성을 개선했다.

한온시스템은 모듈화 설계를 기반으로 하위 부품의 미세한 조정만으로도 다양한 전기차 플랫폼에 적용할 수 있는 범용성까지 확보해 완성차 제조사의 플랫폼 전략을 뒷받침하는 핵심 설루션이 될 것으로 기대하고 있다.

또한, 한온시스템은 HICE 모듈을 통해 다양한 열관리 부품을 하나의 초소형 모듈로 통합함으로써 패키징 공간 확보와 재료비 절감도 달성했다.

이수일 대표이사 부회장은 “HICE 모듈은 단순한 부품 최적화를 넘어 시스템 전체를 재설계한 열관리 분야의 패러다임 전환”이라며 “독보적인 NVH 제어 기술과 시스템 통합 전문성을 바탕으로 글로벌 전기차 시장의 새로운 기준을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.