‘Hankook’ 패밀리 브랜드로서 신규 BI 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 지난달 31일 ‘한국(Hankook) 배터리’ 홈페이지를 개편해 오픈했다고 1일 밝혔다.

이번 개편의 가장 큰 특징은 고객 차량별 배터리(납축전지) 추천 기능을 도입한 점이다. 고객은 메인화면 팝업창에 차량번호만 입력하면 자신의 차량에 적합한 한국 배터리 제품을 추천 받을 수 있다.

해당 기능과 함께 한국 배터리 컨텐츠도 강화했다.

기존 배터리 소개 콘텐츠가 기술과 소재 중심으로 제품 성능을 강조하는 방식이었다면, 신규 콘텐츠는 실제 사용 환경에 맞춰 상품분류체계를 적용했고, 고객이 쉽고 유용하게 차량 및 산업용 배터리 제품의 특·장점을 확인할 수 있도록 재구성했다.

디자인 측면에서도 신규 BI(Brand Identity)를 홈페이지 곳곳에 반영했다.

한국 배터리는 지난해 10월 조현범 회장의 브랜드 철학을 바탕으로 구축한 그룹 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’ 아래, 배터리 사업의 정체성을 담은 태그라인 ‘차지 인 모션’을 적용한 신규 BI를 적용한 바 있다.

신규 BI 적용과 함께 ‘Hankook’의 패밀리 브랜드로서 ▷기술 중심 ▷고객 우선 ▷지속 성장 ▷미래 지향이라는 메시지가 담긴 브랜드 스토리와 기술력을 담은 페이지를 추가하며 브랜드 커뮤니케이션을 강화했다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “이번 개편은 ‘한국 배터리’에 대해 고객과 소통을 확대하는 데 주력했다. 앞으로도 홈페이지를 비롯해 SNS 등 다양한 채널을 통해 배터리 전문 브랜드로서 제품의 아이덴티티와 경쟁력을 알릴 것”이라고 밝혔다.