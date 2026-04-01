- 행정안전부 실태점검 평가서 분석·활용, 공유, 괸리체계 등 전분야 성과 인정받아

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 행정안전부 주관 ‘2025년도 데이터 기반 행정 실태점검’에서 5년 연속 우수기관에 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 실태점검 평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 684개 기관을 대상으로 3개 분야 11개 세부지표를 기준으로 진행됐다.

평가는 분석·활용, 공유, 관리체계 3개 분야로 나눠 진행했으며, 도는 모든 분야에서 성과를 인정받으며 우수기관에 선정됐다.

세부적으로 ▷분석·활용은 도 농업 상세 데이터 구축, 월간 빅데이터 분석 ▷공유는 공유데이터 구축·등록, 범정부 인공지능(AI) 학습데이터 공유 ▷관리체계는 전담부서 격상 등에서 좋은 평가를 받았다.

전승현 AI데이터정책관은 “올해는 데이터 기반 행정을 위해 충남의 공공·민간 데이터를 융복합, 시각화해 도정 현황과 정책 성과를 한눈에 볼 수 있는 인사이트 충남을 구축할 것”이라며 “앞으로도 사회·경제적 현안을 분석해 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.