4198명 참전유공자 이름 새긴 명각비 설치... 별세한 참전유공자 배우자까지 보훈예우수당 확대 지원 등 예우 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 3월 31일 신내1동 배말공원에서 호국보훈 기념공간 조성에 따른 ‘6‧25‧월남 참전유공자 기념비 제막식’을 개최했다.

이번 기념공간은 나라를 위해 헌신한 참전유공자의 희생과 공헌을 기리고, 그 정신을 미래 세대에 전하기 위해 마련됐다. 신내1동 배말공원 내에 조성돼 주민 누구나 일상 속에서 자유롭게 찾아 추모하고 기억할 수 있는 열린 공간으로 운영된다.

기념공간 중심에는 6·25전쟁과 베트남전쟁에 참전한 4198명의 참전유공자 이름을 새긴 명각비가 설치됐다.

이와 함께 주민 휴식과 치유를 위한 ‘호국정원’도 마련됐다. 공원 내에는 벤치를 설치해 누구나 편안히 머무를 수 있도록 했으며, 야간 경관조명을 설치해 저녁 시간에도 안전한 환경에서 추모와 산책이 이루어지도록 했다. 낮에는 녹지와 어우러진 휴식 공간으로, 밤에는 조명을 활용한 경관 공간으로 운영된다.

참전유공자와 유가족, 지역 주민, 주요 내빈 등이 참석한 제막식은 기념사, 축사, 경과보고, 특별공연 순으로 진행됐다. 구는 이번 행사를 통해 참전유공자에 대한 감사와 존경의 뜻을 지역사회와 공유하는 자리를 마련했다.

구는 지난해 목욕탕, 체력단련실, 야외 주민쉼터 등을 갖춰 보훈회관을 새롭게 단장하고, 올해 3월부터는 국가보훈대상자를 별세한 참전유공자의 배우자까지 확대해 월 7만 원의 배우자 수당을 지원하고 있다.

이와 함께 다양한 보훈 기념사업과 교육 프로그램을 통해 세대 간 공감과 연대를 넓혀갈 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 호국보훈 기념공간은 과거를 기리는 데 그치지 않고, 나라사랑의 의미를 되새길 수 있는 교육의 장으로 운영될 것”이라며 “앞으로도 국가유공자에 대한 예우를 강화하고 보훈의 가치를 지역사회 전반에 확산해 나가겠다”고 말했다.