보건지소 명칭 변경…보건의료, 건강 분야 통합돌봄 서비스 실행 거점 재가 건강돌봄 실현하는 ‘건강장수센터’ 본격 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구는 지난 3월 23일부터 보건지소 명칭을 ‘돌봄건강지원센터’로 변경, 통합돌봄 체계 안에서 보건의료·건강 서비스를 담당하는 지역 거점으로 운영한다.

통합돌봄은 노인, 장애인 등 돌봄이 필요한 주민이 평소 살던 집과 지역사회에서 의료, 요양 등 서비스를 통합적으로 받을 수 있게 지원하는 사업이다. 구청과 동주민센터는 대상자를 발굴해 지원계획을 수립하는 총괄·연계 기능을 맡고, 돌봄건강지원센터는 현장에서 보건의료·건강 분야 서비스를 직접 제공 또는 지역 자원을 연계하는 실행 거점 역할을 맡는다.

구는 기존 보건지소의 건강관리 중심 기능을 돌봄까지 확대, 새로운 역할을 주민이 쉽게 이해할 수 있게 하고자 명칭을 바꿨다.

또, 방문보건팀을 ‘돌봄건강팀’으로 개편하고 인력을 확충해 건강관리와 돌봄을 함께 지원하는 기능을 강화했다.

앞으로 돌봄건강지원센터는 ▲만성질환 관리 및 건강생활실천 ▲재가 중심 건강관리 ▲장애인 재활 ▲정신건강관리 ▲복지·의료 통합 서비스 제공 등을 담당한다.

대표 사업인 ‘건강장수센터’ 운영도 본격화한다. 건강장수센터는 의사, 간호사 등 여러 분야 전문가가 대상자 집을 방문해 건강 상태를 종합적으로 확인하고 필요한 서비스를 연계하는 사업이다.

퇴원환자, 장기요양 1~3등급 노인, 건강 고위험군 주민 등을 대상으로 복약 지도, 영양 관리, 낙상 예방, 재활운동 등 다양한 서비스를 지원한다. 필요시 정신건강, 치매, 재활 서비스까지 연계한다.

약 3개월 동안 8회 이상 방문 또는 상담을 통해 지속적으로 건강 상태를 관리해 주민이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있게 돕는다.

송파구 관계자는 “돌봄건강지원센터는 통합돌봄 안에서 건강 분야 돌봄을 의료를 책임지는 현장 중심 역할을 수행하는 곳”이라며 “앞으로도 구청, 동주민센터와 긴밀히 협력해 주민이 체감할 수 있는 촘촘한 건강 돌봄 서비스를 제공하겠다”고 말했다.