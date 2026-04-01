동묘앞역 3번 출구 일대는 건식 시공 및 화강판석 사용, 대청마루 패턴 도입과 점자블록 설치 등 계동길은 자연석 판석으로 재포장, 컬러무늬 아스팔트 적용해 전통 경관과 조화 추구

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 동묘앞역 일대와 북촌 계동길 보행환경 정비에 나서며 친환경·생활밀착형 보행로 확충을 본격화한다.

구는 3월 23일 동묘앞역 3번 출구 일대 정비를 시작으로, 3월 30일부터 계동길 2차 구간 공사에 착수했다. 두 사업 모두 6월 말 준공이 목표다.

종로 360에서 지봉로 26에 이르는 동묘앞역 3번 출구 일대는 지하철과 시장 이용객이 집중되는 장소다. 구는 대상지 약 240m의 낡고 오래된 기존 보도블록을 철거하고 기초 콘크리트를 사용하지 않는 건식 시공 방식의 친환경 보도로 전면 정비한다.

이 공법은 빗물이 지하로 자연스럽게 스며들도록 해 토양 생태계를 유지하고, 집중호우 시 침수 피해를 예방하는 효과가 탁월하다. 여기에 두께 10cm 화강판석을 사용해 내구성을 강화하고 전통미를 살린 대청마루 패턴을 도입해 주변 경관과도 조화를 이루도록 한다.

또한 점자블록을 설치하고 단차를 정비해 휠체어와 유모차도 원활히 오갈 수 있는 보행환경을 구현한다.

북촌 한옥마을의 거점 길목인 계동길 정비는 지난해 1차 사업에 이어 올해는 계동길 93~128, 약 170m을 대상으로 진행한다.

종로구는 주민과 관광객 안전 확보를 위해 낡고 오래된 기존 보도는 철거하고 자연석 판석으로 재포장한다. 차도에는 컬러무늬 아스팔트를 적용해 전통 경관과 어우러지는 환경을 만들고 이용 편의성도 높일 계획이다.

구는 공사 기간 동안 보행안전도우미를 배치하고, 상인회 및 주민과의 지속적인 소통을 바탕으로 불편을 최소화할 방침이다.

이번 정비가 완료되면 보행 안전을 강화하는 동시에, 기후 변화에 대응하는 친환경 공법과 종로의 역사·문화적 특성을 결합한 보도 환경을 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

정문헌 구청장은 “누구나 안전하고 쾌적하게 걸을 수 있는 도시 환경 조성을 위해 친환경 공법과 종로의 역사성을 결합한 보행환경 개선 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.