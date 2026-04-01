4월 3일과 4일, 벚꽃 터널로 유명한 송정 제방길에서 주민 주도의 ‘벚꽃축제’ 열려 초대 가수·버스킹·클래식 공연과 함께 12개 출판사 참여 ‘북페어’와 이색 포토존 올해 첫선

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 4월 3일과 4일 이틀간 대표적인 벚꽃 명소인 송정 제방길에서 ‘제9회 송정마을 벚꽃축제’가 개최된다고 밝혔다.

‘송정마을 벚꽃축제’는 송정마을 벚꽃축제 추진위원회(위원장 용화식)가 주최, 주민이 기획부터 준비, 운영까지 직접 참여하는 주민 주도형 축제다. 2015년 첫 개최 이후 매년 이어져 오며, 성동구의 대표 봄 축제로 자리매김하고 있다.

축제의 중심 공간인 ‘송정 벚꽃길’은 중랑천을 따라 조성된 제방길로, 매년 봄이 되면 벚꽃이 터널 형태로 펼쳐지는 성동구의 봄꽃 명소 중 하나다. 산책로는 수변 경관과 도심 풍경이 어우러져, 서울시의 걷고 싶은 거리로 선정될 만큼 많은 주민과 방문객들의 발길이 이어지고 있다.

이번 축제에서는 만개한 벚꽃길 풍경과 함께 다양한 공연과 체험, 먹거리, 문화 콘텐츠를 한자리에서 즐길 수 있다.

축제 둘째 날인 4일에는 오후 2시 30분 개회식과 함께 송정체육공원 무대에서 초청 가수의 공연이 펼쳐지며, 송정 제방길(벚꽃길)에서는 버스킹과 클래식 공연이 이어져 봄의 정취를 더할 예정이다.

축제 이틀간 벚꽃길에서 운영되는 플리마켓에서는 다양한 상품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있으며, 비누, 방향제, 책갈피 만들기 등의 체험 프로그램도 마련된다. 특히, 올해 새롭게 선보이는 ‘북페어’에는 12개의 출판사가 참여해 다양한 책 소개와 사인회, 도서 할인판매 등 방문객들에게 색다른 문화 경험을 선사할 예정이다.

이와 함께, 송정동 마을단체가 운영하는 ‘먹거리 존’을 비롯해 푸드트럭에서도 다양한 음식을 즐길 수 있고, 이색적인 벚꽃 포토존도 마련되어 있어 가족, 친구, 연인과 함께 봄날의 추억을 남길 수 있도록 했다.

구 관계자는 “이번 벚꽃축제는 주민들이 직접 준비하고 함께 만들어가는 주민 주도 축제라는 점에서 의미가 크다”며 “많은 분들이 송정 벚꽃길을 찾아 바쁜 일상 속에서 잠시 걸음을 늦추고 따뜻한 봄의 기억을 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.