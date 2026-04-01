WSJ 보도…트럼프, 트루스소셜에 공습 장면 영상 게시

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국이 핵시설이 위치한 이란 중부 이스파한 지역의 탄약고에 2000파운드(907㎏)급 벙커버스터 폭탄(지하 관통탄)을 투하했다고 30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ은 이날 미 국방부 관계자를 인용해 미군이 전날 밤 이스파한의 대형 탄약 저장시설을 겨냥해 다수의 벙커버스터를 투하했다고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 같은 날 소셜미디어 트루스소셜에 별다른 설명 없이 약 30초 분량의 폭발 영상을 게시했다. 해당 관계자는 이 영상이 이스파한을 겨냥한 벙커버스터 공습 장면을 담은 것이라고 WSJ에 밝혔다.

벙커버스터는 지표면 아래 깊숙이 파고들어간 뒤 폭발하도록 설계된 공중 투하용 초대형 관통 폭탄을 말한다.

이란 반관영 파르스 통신도 주 정부 관계자를 이용해 이스파한의 일부 군사시설이 공습에 따른 타격을 입었다고 보도했다.

다만, 구체적인 피해 규모나 사상자 발생 여부는 확인되지 않았다고 AFP통신이 전했다.

이란 중부 도시 이스파한은 핵농축 시설이 위치한 지역이다. 미군은 지난해 6월 12일 전쟁 당시에도 이스파한, 포르도, 나탄즈 등 이란 내 3개 핵시설을 벙커버스터로 정밀폭격한 바 있다.