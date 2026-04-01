향후 대량 추가매수 시사하면서도 “지금 시장에서는 안 사” ‘버핏과의 점심’ 올해 부활…‘NBA 스타’ 커리 자선단체에 수익금 기부

[헤럴드경제=도현정 기자]‘오마하의 현인’이라 불리는 워런 버핏 버크셔해서웨이 이사회 의장이 31일(현지시간) 버크셔가 보유한 애플 주식을 너무 일찍 팔았다며 아쉬운 점으로 꼽았다. 버픽은 향후 애플 주식을 대량으로 추가 매수할 가능성이 있음을 알렸다.

게이츠는 이날 미 CNBC 방송과의 인터뷰에서 버크셔의 애플 투자에 대해 “애플을 너무 일찍 팔았다. 하지만 애플을 일찍 사기는 했다”라며 애플 투자에 대한 아쉬움을 전했다. 버핏은 주가가 미래 성장성에 의해 주로 좌우되는 기술주 투자에 소극적이었지만, 예외적으로 2016년부터 애플에 막대한 투자를 해왔다. 이후 2024년께 애플 지분을 절반 이하로 대폭 줄였다. 단, 당시 대규모 지분 매각 후에도 애플은 버크셔해서웨이가 보유한 전체 상장 주식 중 가장 큰 투자 비중을 유지하고 있다.

버핏은 당시 애플 주식을 대규모로 매도한 것에 대해 “애플이 최대 보유 종목인 것은 매우 만족스럽다/ 다만 다른 모든 종목을 합친 것과 맞먹을 만큼 비중이 커지는 것은 원치 않았다”라고 과거 지분 매각 배경을 설명했다.

이어 “이어 애플이 우리가 대량으로 매수할 만한 가격에 도달하는 게 불가능한 일은 아니다”라고 언급, 추가 매수 가능성을 시사하기도 했다. 다만 “하지만 지금 이 시장에서는 아니다”라고 말했다.

버핏은 연례 자선행사였던 ‘버핏과의 점심’ 경매를 올해 부활하겠다고도 말했다. 버핏이 2000년부터 시행해온 ‘버핏과의 점심’은 그와의 점심 식사 행사를 경매에 부쳐, 그 수익금은 샌프란시스코 빈민 지원단체인 글라이드 재단에 기부하는 것이다. 2022년에는 경매가가 1900만달러(약 290억원)에 낙찰돼, 역대 최고가를 기록했다. ‘버핏과의 점심’에 대한 누적 모금액은 5000만달러(약 760억원)를 넘길 정도다.

‘버핏과의 점심’은 2022년을 마지막으로 중단됐으나, 올해 5월 중 이를 다시 경매에 부칠 계획이다. 식사는 오는 6월 24일 네브래스카 오마하에서 진행된다.

올해 행사 수익금은 글라이드 재단 외에 미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 스타인 스테픈 커리 및 그의 배우자 아이샤 커리가 설립한 자선단체 ‘잇·런·플레이 재단’에도 기부된다.

버핏은 지난해 말 버크셔 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나 그레그 에이블에게 CEO 자리를 넘겼지만 현재도 여전히 투자에 직접 관여하고 있다고 말했다. 신규 투자에 관여했느냐는 질문에 그는 “한 건의 소규모 매수를 했다”고 답하면서 “그레그가 잘못됐다고 생각하는 투자는 하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

이란 전쟁 이후 변동성이 커진 최근 증시에 대해서는 대규모 매수 기회를 만들어낸 과거 시기에는 미치지 못한다고 언급했다. 버핏은 “내가 경영을 맡은 이후 세 차례는 (증시가) 50% 이상 폭락했다”며 “지금은 (매수 기회로) 흥분할 만한 수준은 아니다”라고 지적했다.

한편 버핏은 유명 인사들과 친밀하게 교류한 억만장자 성범죄자 엡스타인에 대해 “그는 역대 최고의 사기꾼이었을 것”이라며 “그는 모든 사람을 속이는 방법을 알고 있었다”라고 비난했다. 버핏은 엡스타인과 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠의 교류가 알려진 이후 게이츠와 전혀 대화하지 않았다며 “문제가 해결될 때까지는 (게이츠와) 많은 얘기를 나누는 것은 적절하지 않다고 생각한다”라고 말하기도 했다.

게이츠와 버핏은 서로 친밀한 관계를 유지해왔고, 게이츠가 지난 2004년부터 2020년까지 버크셔해서웨이 이사회 이사를 지내기도 했다. 버핏은 게이츠가 당시 배우자와 함께 설립한 빌 앤 맬린다 게이츠 재단에 운영자금 중 약 40%에 이르는 막대한 재산을 기부하기도 했다.