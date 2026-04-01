15일까지 심사단 200명 모집

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 국민이 직접 우수 공무원 선정 심사에 참여하는 ‘특별성과 포상금 국민 공개 오디션’을 실시하고 심사에 직접 참여할 ‘국민 심사단’을 모집한다고 1일 밝혔다.

‘특별성과 포상금’ 제도는 탁월한 성과를 낸 공무원에게 파격적인 보상을 제공해 공직사회의 경쟁력과 책임성을 강화하고 국민 체감도가 높은 정책 성과를 적극 발굴하기 위해 올해부터 전 부처에 도입된 제도다.

포상 대상은 국가와 국민의 이익 증진, 행정 효율성 및 투명성 제고, 공공 안전 및 질서 유지 등에 기여한 국토부 소속 공무원이며, 최종 선정된 우수 성과자에게는 최대 3000만원의 포상금이 지급된다.

특히 국토부는 이번 포상의 핵심인 ‘국가와 국민의 이익 증진’ 부문을 유튜브 생중계를 통해 공개 오디션으로 진행하며 이번에 모집하는 ‘국민 심사단’이 직접 심사에 참여한다. 이는 정책 수혜자인 국민이 직접 심사 과정에 참여함으로써 행정의 신뢰성을 높이고 국민 눈높이에 부합하는 실질적인 성과를 선정하기 위해서 추진됐다.

국토교통부는 총 200명 규모의 ‘국민 심사단’도 모집한다. 국민 심사단은 연령대를 고려해 신청자 중 무작위 추첨을 통해 선발할 예정이며, 향후 약 1년간 활동하게 되고, 참여자에게는 추첨을 통해 소정의 경품을 제공할 예정이다.

남영우 국토부 기획조정실장은 “이번 국민 공개 오디션은 국토교통부 성과를 국민이 직접 검증함으로써 심사과정의 투명성을 제고하고 국토교통 정책 전반에 대한 국민의 관심을 높이는 계기가 될 것”이라며 “국민의 목소리를 정책 성과 평가에 적극 반영하여 투명하고 신뢰받는 국토교통 행정을 구현할 수 있도록 국민 심사단에 국민 여러분의 많은 참여와 성원을 부탁드린다”고 밝혔다.