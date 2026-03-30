[헤럴드경제=김희량 기자] 화요일인 31일 새벽엔 전국적으로 비가 내리다가 오전 중에 그칠 예정이다.

강원권과 경북 동해안은 지역에 따라 오후까지 비가 내릴 수 있다.

예상 강수량은 ▷서울·인천·경기 북부 5~10㎜ ▷경기 남부 5~20㎜ ▷대전·세종·충남과 충북 중·북부 5~30㎜ ▷충북 남부 10~40㎜이다.

전북 10~40㎜, 광주·전남 20~50㎜, 부산·울산·경남과 경북 동해안 20~50㎜, 대구·경북 10~40㎜, 제주도엔 10~50㎜의 강수량이 전망된다.

아침 최저기온은 7∼13도, 낮 최고기온은 11∼21도로 평년(0∼8도, 13∼17도)보다 높을 예정이다.

남해안과 동해안을 중심으로 강한 바람이 불어 풍랑에 유의해야한다. 제주도엔 돌풍뿐 아니라 천둥, 번개가 치는 곳이 있어 안전사고 예방에도 신경을 써야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼4.5m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 전망된다.