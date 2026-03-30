[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단 김혁수 대표가 지난 3월 27일 용인포은아트홀 야외광장에서 열린 ‘제철 예술광장 ‘3월:봄’ 행사 현장에서 이상일 용인특례시장으로부터 공로패를 받았다. 이번 공로패는 재임 기간 동안 용인문화재단 운영 전반에서 축적된 성과와 공적을 종합적으로 인정한 데 따른 것이다.

김혁수 대표이사는 재임 이후 재단 조직 체계를 정비하고, ‘삶을 문화로 만드는 문화브랜드 매니저, 용인문화재단’이라는 비전을 바탕으로 시민 중심 문화정책 추진에 힘써왔다.

또한 대한민국연극제와 대한민국대학연극제를 유치·운영하며 용인을 전국 단위 문화예술 교류의 장으로 확장했고, 공연장 경쟁력 강화·용인어린이상상의숲·용인문화도시플랫폼 공생광장 조성 등을 통해 시민 체감형 문화공간 확대에도 기여했다.

이와 함께 지역 예술인의 창작 활동 지원과 시민 참여형 문화사업을 추진하며 지역 문화예술 생태계 기반을 강화하고, 용인시립합창단의 상임화 전환을 통해 예술단 운영의 안정성과 전문성을 강화하고 공공예술의 지속 가능성을 높였다.

이번 공로패는 이처럼 조직 혁신, 문화정책 방향 정립, 전국단위 사업성과, 시민 체감형 공간 확대, 공연장 경쟁력 강화, 지역 예술 생태계 기반 조성 등 재임 기간의 주요 성과를 통해 ‘문화도시 용인’으로 발돋움하게 된 결과로 평가된다.

용인문화재단은 앞으로도 시민 중심 문화정책을 바탕으로 운영을 지속해 나갈 계획이다.