[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그우먼 홍윤화가 40㎏ 감량 이후 겪고 있는 건강 상태를 공개한다.

31일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에는 홍윤화, 김민기 부부가 대학병원을 방문해 비만전문의 오상우 교수에게 진료를 받아 모두를 놀라게 했다.

최근 40㎏ 감량에 성공했던 홍윤화는 “내 몸이 너무 낯설다”며 병원을 찾았고 검사 결과, 홍윤화는 영양 불균형 및 영양 부족이라는 판정을 받아 모두를 놀라게 했다.

담당 전문의 오 교수는 홍윤화의 현재 상태를 ‘요요의 시작’으로 진단한다.

이에 홍윤화는 “건강을 위해 계획적으로 찌운 것”이라며 요요 현상이 아닌 자발적인 체중 증량이라고 반박해 전문의와 의견 대립을 보인다.

이날 방송에서 홍윤화는 위기를 기회로 삼아 추가로 15kg을 감량하겠다는 파격적인 목표를 다시 세웠다.

하지만 건강 회복을 명목으로 식당을 찾아 남편 김민기와 함께 고탄수화물, 고단백질, 고지방 메뉴인 오리 고기 8인분을 먹는 모습을 보여준다.