[헤럴드경제=이원율 기자]이란이 중동 지역 내 미국 대학 분교를 공격할 수 있다고 위협했다.

29일(현지시간) 미국 인터넷매체 더힐에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 내고 “중동 지역 내 미국 대학은 정당한 표적으로 취급될 것”이라고 강조했다.

현재 카타르와 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아에는 뉴욕대(NYU)를 포함, 조지타운대와 노스웨스턴대 등 다수의 미국 대학이 운영하는 분교가 자리잡고 있다.

혁명수비대가 미국의 교육기관에 대해 군사 공격을 위협한 일은 최근 이란 대학의 공습 피해에 따른 보복 차원으로 읽힌다.

이란 정부는 테헤란 과학기술대와 이스파한 공대가 이스라엘 공격을 받아 일부 건물으 파손되고 직원이 다쳤다고 주장했다.

이스라엘은 이란의 핵 프로그램을 대처한다는 명분으로 핵 관련 연구소와 과학자들을 공습 대상으로 삼는 것으로 전해졌다.

혁명수비대는 이에 대해 “파괴된 이란 대학들에 대한 보복이 이뤄질 때까지 공격할 것”이라며 미국 대학 분교 교수와 학생, 인근 주민에게 캠퍼스로부터 1㎞ 이상 피신하라고 경고하기도 했다.

이란 정부는 미국에 대학 시설에 대한 공격을 규탄하고 재발 방지 약속을 요구한 것으로 알려졌다.

그런가 하면, 아프리카 대륙에서도 미국인과 미국 관련 시설을 겨냥한 보복 공격에 대한 우려가 커지고 있다.

실제로 아프리카 전문지 죈 아프리크는 이날 ‘보복 위협에 직면한 아프리카의 미국인과 시설들’이라는 제목의 기사에서 “미국 정부는 구체적인 내용을 밝히지 않았지만, 아프리카에서 자국민과 자국 시설에 대한 위협을 심각하게 받아들이고 있다”고 전하기도 했다.

앞서 미 국무부는 권고문에서 “전 세계 미국인, 특히 중동 지역에 거주하는 미국인들에게 더욱 각별한 주의를 기울일 것을 권고한다”며 “이란을 지지하는 집단들이 해외의 다른 미국 이익 관련 시설이나 미국 또는 미국인들과 연관된 장소를 공격할 수 있다”고 밝힌 상태다.