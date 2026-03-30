중동 정세 불안에 따른 유가·물가 상승 선제 대응 나서...민생 안정 대책 추진 총력 상황종료 시까지 기업지원반, 물가안정반, 석유가격 안정화반 등 3개 분과 운영 4월 중 총 225억 원 규모 특별신용보증 융자 시행..업체당 최대 4억 원까지 지원 종량제봉투 물량 확보 수급 안정화, 상시 물가 모니터링, 공공기관 차량 5부제 시행 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)가 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 물가 변동 등 지역경제 영향을 최소화하기 위해 ‘비상경제대책반’을 구성하고 본격적인 종합 대응에 나섰다.

부구청장을 단장으로 ▲기업지원반 ▲물가안정반 ▲석유가격 안정화반 등 3개 분과로 구성, 상황 종료 시까지 매주 1회 회의를 열어 중동 상황에 따른 지역 경제 영향을 분석하고 대응 방안을 점검할 예정이다.

이와 관련 구는 30일 오전 구청 5층 회의실에서 이기재 양천구청장을 비롯해 국장, 관련 부서장이 참석한 가운데 비상경제대책회의를 열고 분야별 대응 현황과 향후 계획을 집중 점검했다.

먼저 구는 지역 내 기업 피해 최소화를 위해 오는 4월 중 약 225억 원 규모의 특별신용보증 융자 지원을 시행할 계획이다. 업체당 최대 4억 원까지 지원하며 자금 소진 시까지 운영한다. 또 중동사태 피해기업에 대해서는 지방세 징수와 체납처분을 유예, 취득세·지방소득세 등 신고납부 세목은 최대 1년 범위 내 납부 기한을 연장해 자금 부담을 완화한다.

구는 국제유가 급등에 따른 에너지 위기 극복을 위해 지난 16일부터 지역 내 24개 주유소를 대상으로 가격표시제 이행 여부와 과도한 요금 책정 등을 특별 점검 중이다.

아울러 공공 기관부터 에너지 절약에 솔선수범하기 위해 지난 25일부터 구청 및 동 주민센터 등 전 공공차량과 직원 출퇴근차량을 대상으로 ‘승용차 5부제’를 전격 시행하고 있다.

특히 구는 종량제봉투 수급 불안에 선제 대응하기 위해 지난 25일 원료 보유 제조업체와 사전 계약을 체결하고 2분기 물량을 확보, 3분기 물량 조기 제작도 검토하고 있다. 구 관계자는 “가격 인상 계획이 전혀 없으며 물량이 충분히 확보되어 있으니, 구민들께서는 안심하고 필요한 만큼만 구매해 달라”고 당부했다. 구는 주민 불안을 해소하기 위해 판매처와 협조 체계를 구축해 사재기를 방지하고, 무단투기 단속도 강화할 예정이다.

이 외에도 구는 취약계층 보호를 위해 독거노인과 중증장애인 등 돌봄 공백 우려 대상자에 대한 지원을 확대, 위기 징후가 확인된 가구에는 긴급복지, 식료품 지원, 에너지 바우처, 민간 후원 등 맞춤형 지원을 연계할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “대외 불확실성이 지역경제로 확산되지 않도록 선제 대응 체계를 본격적으로 가동하고 있다”며 “중동 상황이 안정될 때까지 민생과 지역경제를 지키는 데 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.