구조조정, 토탈영업 TF ‘해체’ 광역본부 폐지, 기능 중심 검토 고위 임원 ‘8명’ 이상 교체 유력 새 CTO 선임, 금주중 그룹인사

박윤영(왼쪽) KT 차기 대표이사 후보자와 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥 [KT 제공]KT의 새로운 최고경영자(CEO) ‘박윤영 표’ 쇄신 작업이 본격화된다.

KT는 오는 31일 박윤영 호 출범과 함께 김영섭 CEO 시절 진행된 구조조정 산물인 ‘토탈영업 TF’를 해체한다. 전무급 이상 고위 임원도 ‘8명’ 이상 짐을 싸게 됐다. 특히 기술혁신부문장(CTO)이 새로 선임되면서 인공지능(AI) 전략도 강화될 것으로 예상된다.

30일 헤럴드경제 취재를 종합하면 최근 박 후보자는 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 소속 복수의 더불어민주당 의원실에 토탈영업 TF 해체 및 소속 인원 원상 복귀에 대한 의지를 나타낸 것으로 파악됐다.

KT는 지난 2024년 그는 본사 인력 약 5800명을 대상으로 구조조정을 실시했다. 당시 KT넷코어, KT피앤엠(P&M) 자회사 설립을 통해 본사 네트워크 관리 부문 직원을 재배치 대상으로 올렸다.

당시 희망퇴직 약 1300명, 자회사 배치 약 2000명 등이 진행됐고, 이를 거부한 토탈영업 TF에는 약 2500명이 배치됐다. 이중 약 200명은 정년퇴직으로 회사를 떠났고, 여전히 약 2300명이 직을 유지하고 있다.

네트워크 분야에서 보수 업무를 맡았던 이들은 현재 토탈영업 TF에서 휴대폰 영업 중이다.

박 후보자의 문제의식도 여기에 있었던 것으로 전해진다. 지난해 있었던 펨토셀 관리 부실 등 해킹 사태 원인이 무리한 구조조정에 기인했다는 것이다. 이 때문에 토탈영업 TF 조직과 소속 인원에 대한 ‘정상화’ 의지가 크다.

정상화 방안으로는 원 부서 복귀, 전환 배치 등이 거론되지만, 아직까지 구체적인 방안은 마련되지 않았다.

KT 내부 사정에 정통한 관계자는 “(박 후보자가) 네트워크연구소부터 출발했기 때문에 네트워크 중요성을 잘 알고 있다”며 “지난해 해킹 사태 본질도 단말 등 관리가 제대로 안 된 부분이 크기 때문에, 이 부분을 정상화하려면 (토탈영업 TF 폐지) 방향으로 나갈 수밖에 없다”고 귀띔했다.

이어 “네트워크 인력을 새로 채용한다면 문제가 될 수 있지만, 어차피 토탈영업 TF에서도 인건비를 쓴다면 기존 인력을 활용하는 게 낫다”고 덧붙였다.

아울러 KT 고위 임원 인사 폭도 당초 예상보다 클 것이란 전망도 나온다. 현재 KT는 7개 부문, 7실, 7개 광역본부 등으로 구성돼 있는데, 이 중 7개 광역본부를 완전 폐지하는 방안이 유력하게 검토되고 있다.

구현모 전 CEO 시절 ‘지역별’로 통합해 만든 7개 광역본부를 없애고, ‘기능별’ 조직으로 되돌린다는 구상이다. 7개 광역본부 역할은 기능별로 나눠 기존 조직 내 커스터머(고객) 부문, 엔터프라이즈 부문, 네트워크 부문 등에 배치된다.

이에 따라 전무급인 광역본부장 자리도 자연스럽게 사라질 것으로 보인다. KT 내부에서는 광역본부장 7자리 중 최대 2자리 만이 전무급 인사로 채워질 것이란 전망이 나온다. 이 경우 김 CEO 시절 임명된 법무, 감사, 경영지원 등에 따른 보직 감소까지 감안하면, 고위 임원 최소 8명 이상 짐을 쌀 것으로 예상된다.

지난 27일에는 오승필 CTO가 사임한 것으로 알려졌다. 신동훈 최고인공지능책임자(CAIO)에 이어 오 CTO까지 떠나면서 박윤영 표 AI 전략도 힘을 받을 전망이다.

한편 현재 KT 내부에서 그룹사 이동 하마평이 돌고 있는 고위 임원은 안창용 엔터프라이즈 부문장(원 직급 부사장·이동 KTC), 김채희 미디어부문장(전무·밀리의 서재 경영지원부문), 박효일 전략실장(전무·KTIS), 장민 재무실장(전무·KTE) 등이다. 이와 함께 조만간 그룹사 고위 임원에 대한 인사도 이뤄질 전망이다. 고재우 기자