3연임…4월 1일부터 2년 임기 “보험산업 새로운 표준 만들것”

법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스는 27일 정기 주주총회를 열고, 조병익(사진) 현 토스인슈어런스 대표의 연임을 결의했다고 30일 밝혔다. 이로써 조 대표는 3연임을 확정했으며, 새 임기는 4월 1일부터 2년이다.

조 대표는 2019년 취임 이후 이번 연임으로 2028년까지 햇수로 10년간 조직을 이끌게 됐다. 설립 초기부터 성장의 전 과정을 책임져온 리더십에 대한 주주들의 신뢰를 바탕으로, 급변하는 보험 시장 환경 속에서 경영 연속성을 이어가게 됐다.

조 대표 취임 이후 토스인슈어런스의 설계사 조직은 꾸준히 몸집을 키워 현재 3000명에 육박하는 초대형 GA로 성장했다.

특히 평균 연령 30대의 젊은 설계사 조직이 전통적인 인맥 영업 대신 데이터 기반 상담을 제공하고, 현장 피드백을 시스템에 즉각 반영하는 제품 개발팀과의 실시간 소통 구조는 기술 기반 GA로서 차별화된 경쟁력으로 자리 잡았다.

소비자보호 성과도 이어졌다. 2024년 DB손해보험 프리미엄 GA 브랜드 대상, 2025년 KB라이프 금융소비자보호 우수GA 대상을 수상했으며, 삼성생명·삼성화재·KB손해보험 등과 소비자보호 관련 업무협약(MOU)을 연달아 체결했다.

조 대표는 “지난 여정은 토스인슈어런스가 하나의 팀이 돼 보험의 본질적 신뢰를 회복해 온 과정이었다”며 “설계사가 성공하는 데 대체 불가능한 최고의 파트너가 되겠다는 약속을 계속해서 지켜나가겠다”고 말했다.

이어 “단순히 판매를 넘어 고객의 삶에 집중하는 상담 구조를 고수하며 보험 산업의 새로운 표준을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다. 박성준 기자