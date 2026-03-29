사우디 공군기지 피격 전 세계 60여대 중 유일한 전투손실

[헤럴드경제=민상식 기자] 사우디아라비아 소재 미군 ‘프린스 술탄’ 공군기지가 이란의 미사일 공격에 노출되면서 3억 달러(4500억 원)짜리 ‘E-3 센트리’ 조기경보통제기(AWACS)가 파괴됐다.

이 기종은 먼 거리의 위협을 탐지하고 다른 전투용 항공기들을 지휘하는 데 이용된다. 공중전을 유리하게 이끄는 데 도움이 되는 대형 전략자산이다.

28일(현지시간) 블룸버그통신 등의 보도에 따르면 이번 피해는 전 세계에서 운용 중인 E-3 기종이 전투에서 손실된 첫 번째 사례로 남게 됐다.

진위가 확인되지 않은 사진들에는 이 제트기의 꼬리 부분이 완전히 절단돼 비행이 불가능한 모습이 나와 있다.

미군은 E-3 기종을 60여대 운용하고 있어 대체 가능하다.

하지만 이번 손실에 따른 비용은 막대하다.

1970년대 후반에 도입된 E-3 센트리는 이번 전투손실 전까지 발생한 손실 사례 3대는 모두 사고 손실이었다.

이 기종은 1950년대에 나온 수송기 겸 공중급유기 ‘KC-135 스트래토탱커’와 마찬가지로 민간 제트여객기인 보잉 707과 똑같은 틀을 기반으로 해서 제작됐기 때문에 일반적 전투기보다는 크기가 훨씬 크다.

이런 대형 군용기는 공중에서는 호위기의 보호를 받을 수 있지만, 지상에서는 기지 방공망의 보호를 받아야만 한다.

이번 E-3 전투손실 소식은 공군 전문 매체 ‘에어 앤드 스페이스 매거진’의 보도로 처음 알려졌다.

미국 중부사령부는 블룸버그통신의 논평 요청에 즉각 답하지 않았다.

미군은 2월 28일 중동 전쟁이 시작된 이래 유인항공기를 적 사격으로 잃은 적은 없다.