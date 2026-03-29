[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시장 출마를 선언한 국민의힘 윤재옥 국회의원(대구 달서을, 4선)은 지난 27일 대구 수성구 알파시티 내 SW융합기술지원센터를 찾아 대경ICT산업협회와 조찬 간담회를 갖고 대구 디지털 산업의 발전 방향에 대해 논의했다.

윤 의원은 이날 간담회에서 대구시가 직접 출자에 참여하는 ‘대구형 미래성장 벤처펀드’조성과 ‘AX미래인재 캠퍼스’구축 등 대구 디지털 산업 활성화 방안을 제시했다.

윤 의원은 “수도권에 70% 이상 쏠린 벤처 투자 지형을 바꾸기 위해 대구시 주도의 펀드 조성이 시급하며 청년 인재들이 대구에 머물 수 있는 ‘직·주·락’복합공간 조성과 AI인재 양성을 위한 교육 인프라를 조성하겠다”고 밝혔다.

이날 대경ICT산업협회 측은 드론, 로봇 등 하드웨어 업체 유치를 통해 실질적인 산업 융복합을 실현해야 한다고 요청했다. 또 해외 기업 입주 지원과 기본적인 투자 강화도 시급하다고 전했다.

이에대해 윤재옥 의원은 “협회 측이 제기한 벤처 투자 강화와 인재 양성, 규제 혁파는 대구 경제의 생존이 걸린 과제”라며 “벤처투자와 청년 인재 확보를 위한 실효성 있는 대책을 통해 대구를 대한민국 남부권의 거대한 테크 허브로 만들겠다”고 말했다.