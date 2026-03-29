[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군이 3년 연속 산불없는 지역을 목표로 산불 예방과 대응에 총력을 기울이고 있다.

29일 칠곡군에 따르면 군은 2024년부터 현재까지 단 한건의 산불도 발생하지 않은 성과를 바탕으로 지속적인 예방 활동과 신속 대응 체계를 강화하고 있다.

칠곡군은 산불방지대책본부 상황실 운영을 강화하고 24시간 비상대응 체계를 유지하고 있다.

특히 지난 26일 산불위기경보 ‘경계’ 단계가 발령됨에 따라 전 행정력을 동원한 산불 예방 활동에 돌입했다.

이에 따라 전 직원의 6분의 1을 주요 등산로와 산나물 채취 지역 등 산불 취약지에 집중 배치해 산불 예방 홍보와 단속을 실시하고 있다.

또 산불감시원을 중심으로 상습 소각 행위 지역과 관리 사각지대에 대한 순찰을 강화하고 화목보일러 사용 가구에 대해서는 주 1회 점검을 진행하고 있다.

아울러 청명·한식 기간 산불 발생 위험이 높아짐에 따라 특별 대책을 수립했다.

이 기간 동안 전 직원의 절반을 공원묘지와 입산 통제 구역 등에 배치해 계도 및 단속을 실시하고 산불감시원은 근무 시간을 오후 9시까지 연장해 일몰 이후 소각 행위를 집중 단속하고 산불 조기 발견에 나설 계획이다.

더불어 산림재난대응단은 야간 대기조를 운영해 야간 산불 발생 시 신속하게 출동, 초동 진화가 가능하도록 대응 체계를 구축했다.

이와 함께 칠곡군은 산불예방·화목보일러 안전사용 포스터 제작 및 배부, 지속적인 산불예방 캠페인 실시와 군 홈페이지와 공식 SNS, 버스정보시스템, 전광판 등을 활용한 다각적인 산불예방 홍보를 펼치고 있다.

칠곡군 관계자는 “산불은 사전 예방이 무엇보다 중요한 만큼 군민들의 적극적인 협조가 필요하다”며 “앞으로도 빈틈없는 예방 활동과 신속한 대응 체계를 통해 3년 연속 산불 ZERO를 반드시 달성하겠다”고 말했다.