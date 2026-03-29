[헤럴드경제=민상식 기자] 유튜버 프리지아(본명 송지아)가 삼성전자 휴대전화를 사용하는 모습을 공개하며 ‘갤럭시 폄하’ 논란에 대해 입장을 밝혔다.

프리지아는 29일 오후 자신의 유튜브 채널에 ‘이 폰은 이제 제 겁니다. 프리지아가 갤럭시랑 핫플에 놀러갔을 때’라는 제목의 영상을 게재했다.

프리지아는 갤럭시 폄하 논란의 영상을 언급하며 “그렇게까지 핫해질 지 몰랐다”고 했다. 그는 “갤럭시를 비하하거나 삼성을 싫어해서가 아니라 예전에 사진 찍었을 때 갤럭시로 찍은 내 얼굴이, 내 사진이 마음에 안 들어서 그런 것이었다”라고 해명했다.

이후 그는 삼성 갤럭시 S26 울트라 새 휴대폰을 개봉하며 직접 사용하는 모습을 보여줬다. 그는 카메라 성능에 대해 “셀프카메라 화질이 정말 좋다”고 평가하며, 피부 표현과 색감 구현력 등 전반적인 촬영 결과물에 만족감을 드러냈다.

프리지아는 특히 “(갤럭시 관련 영상에서) 제가 했던 말들 때문에 기분 상하셨을 분들 많았을텐데 제가 특정 브랜드를 싫어한다기 보다는 저의 취향이 확고해서 표현이 거칠었던 것 같다”라고 강조했다.

그러면서 “그래도 이번 기회에 갤럭시 매력을 잘 알게 됐기 때문에 앞으로는 폰 기종 상관없이 예쁜 모습을 많이 보여드리겠다”라고 덧붙였다.

프리지아는 앞서 삼성전자의 휴대전화에 대해 노골적인 거부감을 드러내 비판을 받았다.

프리지아는 지난 8일 공개한 영상에서 “솔직히 말하면 내 남자친구가 갤럭시를 쓴다고 하면 좀 싫다”, “그 스마트폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증이 난다”고 말했다.

또 “나는 한 번도 갤럭시를 만져본 기억이 없다”는 발언도 논란을 키웠다.

프리지아는 2021년 넷플릭스 연애 예능 프로그램 ‘솔로지옥’에 출연하며 이름을 알렸다. 이후 일부 의류와 액세서리에서 위조품 사용 사실이 드러나 활동을 중단했다가 최근 복귀해 구독자 76만명을 보유한 유튜버로 활동 중이다.