[헤럴드경제=민상식 기자] 윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장이 ‘충주맨’으로 활약한 유튜버 김선태와 손잡고 충주 학생들을 위한 치킨 1000마리를 기부했다.

유튜버 김선태는 지난 27일 국내 치킨 프랜차이즈 BBQ와 협업한 5분가량의 영상을 게재했다.

공개 이틀째인 29일 현재 조회수 300만회, 댓글 1만9000개를 돌파하며 폭발적인 반응을 얻었다.

영상에서 김선태는 서울 송파구 문정동 BBQ 본사를 찾아 윤 회장을 만났다. 영상에 출연한 윤 회장은 BBQ 대표 메뉴인 ‘황금올리브치킨’의 개발 당시를 떠올리며 “어느 정도 신선도가 돼야 더 식감이 좋은지 생닭을 뜯기도 했다”고 말했다.

또 “올리브유를 사용하지 않는다는 소문이 있다”는 김선태의 질문에 대해선 “올리브오일 가격이 일반 기름 가격의 15배 정도”라며 “100%는 아니지만 51%의 올리브유를 사용한다”고 설명했다.

윤 회장은 그룹 방탄소년단(BTS)과의 인연도 언급했다.

BTS가 2016년 BBQ 광고 모델로 활동한 일을 언급하며 “BTS도 BBQ가 키웠지 않나. 이름도 B로 시작한다”고 했다. 김선태도 “저점매수를 제대로 하셨다”며 웃었다.

윤 회장은 김선태의 제안으로 충주시 학생들을 위한 치킨 1000마리 기부도 약속했다. 영상 말미에는 충주 학생들이 교실에서 즐겁게 치킨을 나눠 먹는 모습이 담겼다.

댓글 창에는 학생과 교사, 학부모의 감사 댓글이 쇄도하고 있다.

“종례 시간에 치킨 먹는다는 얘기 듣고 하루 종일 기분 좋았다. 친구들과 다 같이 먹으면서 좋은 추억 쌓았다” 등의 학생들의 반응이 나왔다.

댓글에서 한 교사는 “치킨 선물로 고3 아이들이 행복한 금요일 오후를 보냈다”고 했다.