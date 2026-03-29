[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 여성 사업가가 자신보다 무려 30살이 어린 남성과 결혼하며 무려 5000만 위안(약 109억원)에 달하는 ‘통큰’ 혼수품을 건네 세간의 화제가 되고 있다. 더욱이 이 여성 사업가는 가난한 집안에서 태어나 미용제국을 일군 주인공인 것으로 알려져 더욱 눈길을 끈다.

28일 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면, 중국의 의료 미용 사업가 위원훙(55)이 2001년생으로 나이 차가 무려 30살인 남성 류위천(25)과 결혼했다는 소식이 전해지면서 세간의 관심이 모아지고 있다.

두 사람은 이달 들어 결혼식을 올렸으며, 위원훙은 현금과 부동산, 고급 차량을 포함해 5000만 위안(약 109억원) 상당을 혼수품으로 건넨 것으로 알려졌다.

특히 이번 결혼은 위원훙의 6번째 결혼으로, 그는 46세때에는 21살 어린 알바니아 출신 모델 롤란도 레카이(당시 25세)와 10년을 함께 살면서 아이도 낳았다.

새 남편 류위천은 위원훙의 회사에서 모델로 일한 인물로, 두 사람은 2025년 하반기에 처음 만난 것으로 알려졌다. 또 위원훙은 류위천과 교제를 시작하면서 롤스로이스와 메르세데스-벤츠 등 고가의 선물을 아낌없이 쏟아부은 것으로 전해졌다.

류위천은 이번 결혼에 대해 “이런 삶을 계획한 적은 없었지만, 이렇게 될 줄 누가 알았겠느냐”며 “그냥 내게 찾아온 기회로, 이를 마다할 사람이 어디 있겠냐”고 말했다.

한편, 30살 연하남과의 결혼으로 가난하게 태어났지만 부를 축적한 위원훙의 삶도 재조명되고 있다.

위원훙은 중국 동북부 랴오닝성 다롄의 가난한 가정에서 태어났다. 아버지가 세상을 떠난 뒤 어머니와 남동생을 부양하기 위해 18살부터 미용 업계에 뛰어들었고, 눈썹 문신 기술자로 시작해 자신의 미용실을 차렸다.

이후 2004년에는 홍콩에 영메리리얼인터내셔널그룹을 설립하며 의료 미용사업을 본격적으로 키웠고, 이듬해 협력 매장이 150곳을 웃돌 정도로 빠르게 성장했다.

빠른 사업의 확장 만큼 논란도 잇따랐다.

대표적인 것이 이른바 ‘도자기 인형’ 시술로, 고객의 혈청을 뽑아 얼굴에 다시 주입해 피부를 재생시킨다는 이 시술은 의학적 근거가 명확하지 않음에도 불구하고 회당 1만5000위안(약 330만원)을 받아 논란이 됐다. 또 2022년에는 47억 위안(약 1조250억원)의 소득을 숨기고 1억4700만 위안(약 320억원)의 세금을 탈루한 것으로 드러났다.