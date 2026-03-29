“삼고초려 미안하고 고마워”

[헤럴드경제=성연진 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 29일 6·3 지방선거에서 대구시장 출마를 결심한 김부겸 전 국무총리를 향해 “꼭 이기고 돌아오라”고 응원의 메시지를 보냈다.

정 대표는 이날 페이스북에서 “삼고초려를 하면서 늘 미안하고 고마웠다”며 이같이 말했다.

정 대표는 다음날(30일) 예정된 김 전 총리의 출마 선언 일정을 언급하며 “광주에서 콩이면 대구에서 콩인 나라. 지역구도 타파 국민통합을 외친 노무현 정신을 생각한다”고 했다.

‘광주에서 콩이면 대구에서 콩인 나라’는 고(故) 노무현 전 대통령이 과거 연설에서 지역주의 극복을 강조하며 썼던 표현이다.

이는 당의 요청에 따라 민주당의 ‘험지’인 대구에 출마를 결심한 김 전 총리의 행보가 노 전 대통령의 정치 철학과 같다고 강조한 것으로 보인다.

김 전 총리는 30일 오전 국회에서 공식 출마 선언을 한 뒤 오후에는 대구 2·28기념중앙공원을 찾아 지역 유권자들 앞에서 출마를 발표할 예정이다.