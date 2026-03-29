행정구역‧부서별 주요현황 등 수록… 구로구청 누리집에서 누구나 열람 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 구정 기본현황과 부서별 주요현황 등을 일목요연하게 정리한 ‘2026 구정현황’을 발간했다.

구는 주민들의 구정에 대한 이해를 돕고 구정 업무 추진을 위한 기초자료로 활용할 수 있도록 약 240페이지 분량의 전자책(e-book) 형태로 ‘2026 구정현황’을 제작했다.

‘2026 구정현황’은 구로구 기본현황(연혁‧행정구역‧인구 등)과 의회사무국, 구청, 보건소의 부서별 주요현황 등 총 12개의 장으로 구성, 도표와 그래프를 적극 활용해 각종 구정 여건을 구민들이 한눈에 알아볼 수 있도록 했다.

또 부서별 주요현황에는 부서별 핵심 업무를 비롯해 △문화시설 △체육시설 △교육시설 △복지시설 △공원 등 주민 편의시설 현황을 상세히 기재해 구민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 구성했다.

‘2026 구정현황’은 구로구청 누리집 내 ‘구로알림-구정홍보관-정기간행물-구정기본현황’ 메뉴에서 전자책 형태로 제공되며, 누구나 손쉽게 열람할 수 있다.