직업체험 테마파크 ‘키자니아’와 협약 체결, 아동·청소년 대상 직업체험 및 미래직업 프로그램 협력 매월 마지막주 월요일 ‘성동구민의 날’ 지정 입장권 50% 할인 혜택 제공, 사회적배려 아동 무료 초청 행사 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 아동친화도시 조성을 위해 직업체험 테마파크 ‘키자니아’를 운영하는 ㈜엠비씨플레이비와 아동·청소년 체험·교육 프로그램 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 성동구 아동과 청소년에게 다양한 직업체험과 진로 탐색 기회를 제공하고, 양 기관이 보유한 교육 콘텐츠와 인프라를 연계해 아동친화적인 교육·체험 환경을 확대하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲아동·청소년 대상 직업체험 및 미래직업 프로그램 협력 ▲성동구 교육·복지·청소년 사업과 키자니아 체험 콘텐츠 연계 ▲아동 체험·교육 프로그램 공동 추진 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

특히, 성동구민을 위한 혜택도 마련됐다. 매월 마지막 주 월요일을 ‘성동구민의 날’로 지정해 키자니아 입장권을 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 지난 3월 22일에는 성동구 내 사회적배려대상 아동 및 보호자 100명을 대상으로 ‘성동구민 무료 초청의 날’ 행사도 진행했다.

이와 함께 성동구는 구청 누리집(홈페이지)와 교육·복지시설 네트워크 등을 통해 관련 프로그램을 홍보, 키자니아는 성동구의 공공 캠페인 및 아동 관련 행사에 체험 콘텐츠와 공간 활용을 지원하는 등 협력을 이어갈 예정이다.

성동구는 유니세프 아동친화도시로서 아동의 권리 보장과 참여 확대를 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하기 위한 체험·교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

구 관계자는 “이번 협약을 통해 아동들이 다양한 직업을 체험하며 자신의 꿈과 진로를 구체적으로 그려볼 수 있는 기회가 더욱 확대될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 아동이 행복하게 성장할 수 있는 아동친화도시 환경 조성을 위해 다양한 협력을 이어가겠다”고 말했다.