[헤럴드경제=민상식 기자] 열애설에 휩싸인 가수 도끼와 이하이가 소셜미디어(SNS)로 열애를 시인했다.

도끼는 28일 자신의 SNS에 “투 마이 레이디(TO MY LADY)”라는 글과 함께 이하이와 찍은 사진을 공개했다. 이하이 역시 SNS에 “내 하나뿐인 도끼”라는 게시물을 올렸다.

도끼와 이하이는 이날 공동 레이블 에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)를 설립하고, 두 사람이 함께한 신곡 ‘유 앤 미’(You & Me)를 발매했다.

“다시 태어나도 널 선택해”, “어린 애들 풋사랑으로는 무리”라는 가사처럼 사랑에 관한 곡이다.

소속사는 멜론, 지니 등 음원 사이트 앨범 소개란에 힙합 저널리스트 김봉현의 말을 빌려 “사랑에 대한 농도 짙은 가사를 담고 있는 트랙”이라고 설명했다.

또 “어쩌면 도끼와 이하이는 이 씬에서 타이거JK와 윤미래 이후 가장 강력한 아티스트 커플이 되지 않으려나”라는 설명으로 더욱 궁금증을 모았다.

앞서 두 사람의 깜짝 행보에 열애설 의혹이 제기됐다. 이날 디스패치는 도끼와 이하이가 2022년부터 5년째 열애 중이라고 보도했다.

두 사람은 2016년 MBC 예능프로그램 ‘무한도전’을 통해 인연을 맺은 뒤, 꾸준히 음악 작업을 함께 하다가 2022년 말부터 교제하게 됐다는 것이다.