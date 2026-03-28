2R 3언더, 중간합계 11언더파 선두 코르다 “김효주 덕 동기부여”

[헤럴드경제=조용직 기자] 세계랭킹 4위 김효주가 LPGA투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 2라운드에서도 선두경쟁을 이어갔다.

김효주는 28일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽 캣테일 코스(파72·6675야드)에서 열린 대회 2라운드에서 이글 1개, 버디 3개, 보기 2개를 합해 3언더파 69타를 치면서 중간 합계 14언더파 130타를 작성했다.

그는 오전 10시 10분 현재 세계랭킹 2위 넬리 코르다(16언더파·128타·미국)에 이은 단독 2위를 달린다.

지난주 포티넷 파운더스컵에서 1라운드부터 선두를 놓치지 않는 와이어 투 와이어로 투어 통산 8번째 우승을 일궈냈던 김효주는 27일 이번 대회 1라운드에서 11언더파 61타 단독 2위로 상승세를 이어갔다.

김효주는 1번 홀(파4)에서 보기를 범한 김효주는 2번 홀(파5)에서 버디를 낚아 만회했으나 4번 홀(파4)에서 다시 보기를 기록했다. 이후 좀처럼 타수를 줄이지 못하던 김효주는 12번 홀(파5)에서 날카로운 아이언샷으로 투온에 성공한 뒤 약 8ｍ 거리의 이글 퍼트를 홀 안에 떨어뜨리며 흐름을 바꿨다. 이어 16번 홀(파4)과 17번 홀(파5)에서 정상급 퍼트 감각을 보이며 연속 버디를 낚았다.

1라운드에서 단독 3위에 올랐던 코르다는 이날 7타를 줄이면서 선두에 올랐다.

포티넷 파운더스컵에서 한 타 차 우승 경쟁을 펼쳤던 김효주와 코르다는 이번 대회에서도 우승컵을 놓고 경쟁을 이어간다.

코르다는 라운드를 마친 뒤 취재진과 인터뷰에서 김효주와 경쟁 구도에 관해 “이제 서로에게 질릴 지경”이라며 웃은 뒤 “김효주는 단단한 실력을 보여주고 있고, 내게 큰 동기부여가 된다”고 말했다.

전날 12언더파 60타를 쳤던 뉴질랜드 교포 선수 리디아 고는 이날 1언더파 71타로 다소 고전하면서 중간 합계 13언더파 131타로 공동 3위가 됐다.