[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 2026년 제1회 추가경정예산을 총 1294억원 규모로 확정했다고 27일 밝혔다.

이는 기정예산 1조 1568억원 대비 11.2% 증가한 금액이다.

군은 이번 추경에 화원 설화리 미래전략사업 부지매입비 403억원을 투입해 지역 성장동력 확보 기반을 마련한다.

또 전통시장 활성화를 위해 현풍백년도깨비시장 아케이드 설치에 37억원을 편성했으며 하동 근린공원 조성 25억원, 화물자동차 공영차고지 조성 20억원, 죽곡5어린이공원 창의놀이터 조성 15억원 등 정주환경 개선을 위한 사업에 예산을 반영했다.

이와 함께 학교복합시설 건립 공사비로 100억원을 투입해 교육환경을 개선하고 어린이집 영유아 밀착 돌봄 사업에 10억원을 편성해 촘촘한 보육서비스 제공과 부모의 양육 부담 경감에 나선다.

문화·여가 인프라 확충을 위한 사업도 본격 추진된다.

중부권 복합문화센터 건립에 48억 원, 친환경 목조전망대 조성 사업에 50억원, 논공 위천 하류구간 파크골프장 조성에 9억원, 등산로 정비에 20억원을 편성했다.

기반시설 정비에도 예산을 고르게 배분했다.

도시계획도로 개설 및 도로 정비 등에 224억원, 농로 및 용배수로 정비 등에 40억원, 기타 시설 조성 및 노후시설물 유지보수 등에 68억원을 반영해 생활환경 개선과 안전성 확보에 나선다.

최재훈 대구 달성군수는 “이번 추경은 미래전략사업과 군민 생활과 직결되는 사업에 균형 있게 예산을 반영했다”며 “군민이 체감할 수 있는사업을 중심으로 신속하고 효율적인 집행에 최선을 다하겠다”고 말했다.