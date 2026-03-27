26일 ‘미래전략캠퍼스’에서 벤처기업인 지원 약속 27일 HJ중공업 방문, 해양금융 지원방향 논의 빈대인, “현장에서 답 찾고, 지역과 함께 성장할 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 26일 주주총회에서 ‘3년 연임’이 결정된 BNK금융그룹 빈대인 회장의 ‘2기 첫 행보’는 ‘현장’이었다.

빈 회장은 같은날 첫 공식 일정으로 부산항국제컨벤션센터에서 열린 ‘미래전략캠퍼스’에 참석해 벤처·창업기업 관계자들과 만났다. 내부 회의나 형식적인 일정 대신, 창업 현장을 가장 먼저 찾은 것이다.

이 자리에서 그는 “금융이 단순한 자금공급을 넘어 기업성장 전 과정에 함께하는 ‘동반자 역할’을 해야 한다”고 강조하며, 혁신기업 지원을 그룹 핵심과제로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

27일에도 현장 행보는 계속됐다. 부산 영도구 HJ중공업을 방문해 조선·해양 산업 현장을 둘러보고, 해양금융 지원방향에 대해 의견을 나눴다. 이 자리에서는 글로벌 조선시장 변화와 지역 주력산업 경쟁력 강화를 위한 금융의 역할이 논의됐다.

BNK금융은 해양금융 특화 금융그룹으로의 도약을 목표로, 지역 기반산업에 대한 생산적 금융지원을 확대해 나가겠다는 의지를 밝혔다.

같은날 BNK의 창업 지원 프로그램인 ‘SUM Incubator’ 출신 및 현직 기업인들과 오찬 간담회를 갖고, 기업운영 과정에서 겪는 현실적인 어려움과 금융에 대한 기대를 직접 듣기도 했다.

참석 기업인들은 자금지원을 넘어 네트워크, 컨설팅, 성장 단계별 맞춤 금융의 필요성을 제시했다. BNK금융은 기업인들의 의견을 향후 정책과 전략에 반영해 나가겠다는 방침이다.

BNK금융 관계자는 “이번 첫 행보는 창업·벤처부터 전통 제조업인 조선업까지, 산업 전반을 아우르는 ‘현장 중심 금융’의 방향성을 동시에 제시했다는 점, 특히 현장에서 답을 찾고 이를 정책으로 연결하는 ‘현장형 경영’ 기조를 명확히 했다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.

빈대인 회장은 “금융이 움직이면 산업이 성장하고, 산업이 성장하면 지역이 살아난다”며 “현장에서 답을 찾고, 실행으로 이어지는 금융을 통해 벤처부터 주력 산업까지 지역경제 전반과 함께 성장하는 금융을 실천해 나가겠다”고 말했다.