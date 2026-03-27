유연·밀착성 방수필름에 습윤 하이드로콜로이드 패드 적용

일동제약이 ‘케어리브 습윤밴드 방수형’(사진)을 새로 출시했다.

상처관리에 중요한 습윤환경 조성에 초점을 맞춘 하이드로콜로이드 패드가 적용된 제품이다. ‘케어리브’는 일동의 국내 약국판매 1위 상처밴드 브랜드다. 하이드로콜로이드 패드는 상처면을 덮어 오염이나 감염으로부터 환부를 보호하고, 상처에서 나오는 삼출물(진물)을 흡수해 촉촉한 환경을 유지시켜 상처의 회복을 돕는다고 한다.

투명한 방수필름으로 이뤄진 밴드의 중앙에 상처면에 닿는 하이드로콜로이드 패드가 부착된 ‘아일랜드형 구조’가 특징. 상처 접촉면과 피부에 고정하는 접착부위를 구분해 습윤환경 조성은 물론, 외부의 오염원이 유입되지 않도록 밴드가 빈틈 없이 안정적으로 붙어 있게 한다고 회사 측은 설명했다. 미관상의 이점을 감안해 투명한 재질로 설계됐다.

일동제약 관계자는 “뛰어난 탄력과 유연성, 밀착력이 특장점인 케어리브의 접착밴드 기술력에 습윤드레싱의 개념을 더한 제품”이라며 “상처관리의 기능적 측면은 물론 일상 속 사용편의성을 더 고려했다”고 했다.