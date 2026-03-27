[헤럴드경제=박혜림 기자] “운동 데이터를 이렇게까지 세분화 해서 볼 수 있다고?”

26일 서울 코엑스에서 열린 ‘SPOEX 2026’ 가민 부스. 러닝머신 위에 올라 1분간의 짧은 달리기를 끝내자 손목의 스마트워치가 곧바로 다양한 수치를 쏟아냈다. 단순 심박수뿐 아니라 수직 진폭, 접지 시간 등 러닝 효율을 좌우하는 지표가 실시간으로 화면에 떠올랐다. 전문 트레이너의 피드백처럼 자세와 효율까지 분석해주는 결과물에, 1대1 러닝 강습이 따로 필요 없겠다는 생각까지 들었다. 행사 첫날인 이날만 600명에 육박하는 관람객이 몰리며 체계적인 운동에 대한 관심이 적지 않음을 엿볼 수 있었다.

기자는 지난 26일 서울 코엑스에서 열리는 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전’(SPOEX 2026, 이하 스포엑스) 가민 부스를 찾았다. 스포엑스는 헬스·피트니스, 아웃도어, 헬스케어, 스포츠 영양 등 다양한 스포츠 산업 분야 기업들이 참가하는 국내 최대 규모이자 아시아 3대 스포츠·레저 산업 전문 전시회다.

최근 웨어러블 시장 경쟁은 단순 활동 추적에서 인공지능(AI) 기반 퍼포먼스 코칭으로 빠르게 재편되고 있다. 애플과 삼성전자 등 주요 업체들이 사용자의 데이터와 AI를 결합해 헬스케어 기능을 강화하는 것이 단적인 예다. 이러한 흐름 속에서 가민은 보다 전문적인 운동 데이터 분석과 트레이닝 기능을 차별화 포인트로 삼고 있다.

약 500개 기업이 참가하는 이번 행사에서 가민은 ‘데이터 기반 트레이닝 경험’을 전면에 내세웠다. 특히 단순 기록을 넘어, 개인의 신체 상태와 운동 패턴을 분석해 맞춤형 운동을 설계해주는 ‘트레이닝 파트너’로서의 역할을 강조했다. 이를 위해 관람객들이 운동 전 준비 단계부터 퍼포먼스, 회복에 이르기까지의 전 과정을 데이터로 이해할 수 있도록 ▷러닝 ▷스키에르그(SkiErg) ▷근력 운동 ▷가민 커넥트 플러스 등 총 4개 도슨트 체험존을 마련했다.

실제로 부스에서는 가민 워치를 직접 착용한 상태로 트레드밀 러닝과 스키 동작 기반의 유산소∙근지구력 운동 등을 직접 해볼 수 있었다.

첫 번째 트레드밀 존에서는 가민 워치를 통해 러닝 효율을 데이터로 분석하는 과정이 소개됐다. 특히 분당 걸음 수, 달릴 때 몸의 상하 움직임을 뜻하는 수직 진폭, 좌우 발의 지면 접촉 시간 비율처럼 일반 이용자가 혼자선 파악하기 어려운 지표를 체계적으로 짚어주는 점이 인상적이었다.

현장 관계자는 “접지 시간이 길거나 수직 진폭이 커지면 에너지 낭비가 커지는데 이런 부분을 데이터로 분석해 개선 방향을 제시한다”고 설명했다. 실제로 체험 후 러닝 자세와 효율 개선에 대한 피드백이 즉각 제공돼, 다음 훈련에 대한 방향성 고민에 도움이 될 것 같았다.

이어진 스키에르그 존은 ‘맞춤형 트레이닝’ 기능을 엿볼 수 있었다. 사용자의 심박수, 운동 이력, 컨디션 데이터를 기반으로 당일 운동 강도와 다음 날 훈련 계획을 자동으로 제안하는 방식이다. 현장 관계자는 “단순히 운동을 기록하는 수준을 넘어 오늘은 강도 높은 훈련이 가능한 상태인지, 회복이 필요한지를 판단해 개인화된 운동 루틴을 제시한다”고 말했다.

세 번째 스쿼트 존에서는 사용자의 현재 컨디션을 기반으로 최적의 트레이닝 강도와 타이밍을 판단하는 ‘회복 트레이닝’ 데이터 분석이 이뤄졌다. 단순히 시계를 차고 있는 것만으로도 트레이닝 준비 상태를 체크해 운동 강도를 어느 정도 수준으로 가져갈지 제안해줬다. 케틀벨을 들고 스쿼트를 마친 뒤에는 이번 운동이 체력 증진에 얼마나 효과적이었는지, 강도는 적절했는지까지 분석 결과가 제공됐다.

마지막 커넥트 플러스 존에서는 운동 데이터를 넘어 식단 관리까지 확장된 생태계가 공개됐다. 현장 관계자의 안내에 따라 스마트폰을 들고 냉장고와 탁자 위에 마련된 크로와상, 단백질 음료 등의 사진을 찍자 섭취 영양 정보가 가민 커넥트 애플리케이션에 자동으로 떠올랐다. 특히 인상적이었던 부분은 크로와상과 햄버거처럼 일견 비슷하게 인식될 수 있는 음식물을 정확히 읽어내는 점이었다. 가민 관계자는 “이미지 분석에 인공지능(AI)을 활용한다”고 귀띔했다.

생활체육인부터 프로 운동 선수까지, 부스를 방문한 관람객들은 이같은 데이터 기반 운동 관리 경험에 호평을 아끼지 않았다.

현장에서 만난 보디빌딩 9년차, 비키니 프로 선수 김효정 씨는 “작년에 러닝을 시작하며 가민을 처음 사용하게 됐는데, 수면 상태나 컨디션을 기반으로 운동 방향을 제안해주는 점이 가장 유용하다고 생각한다”며 “그간 보디빌딩을 할 땐 부상에서 자유롭지 못했는데 가민 덕분엔 더 체계적인 트레이닝 설계가 가능해졌다”고 말했다. 이어 그는 “식단까지 연동되는 기능은 이번 전시를 통해 처음 알게 됐는데 개인적으로는 물론, 트레이너로서도 회원 관리 등에 큰 도움이 될 것 같다”고 덧붙였다.

가민은 이번 전시를 통해 웨어러블 기기를 넘어선 ‘하이브리드 트레이닝 플랫폼’으로의 확장 가능성도 부각했다. 러닝, 유산소, 근력, 회복, 영양 등 종목별로 흩어져 있던 데이터를 하나의 흐름으로 연결해 이용자에게 통합적인 인사이트를 제공하겠다는 전략이다.

넬슨 첸(Nelson Chen) 가민코리아 총괄은 “가민은 단순한 기록을 넘어, 사용자가 왜, 언제, 어떻게 훈련해야 하는지까지 데이터로 안내하는 통합 트레이닝 플랫폼으로 개인 맞춤형 훈련 방향을 제시하고 지속 가능한 퍼포먼스 향상을 가능하게 한다”며 “일상 속 트레이닝을 함께하는 브랜드로서 이번 전시를 통해 더 많은 관람객이 가민의 가치를 직접 경험하길 기대한다”고 말했다.

지난 26일 막을 연 스포엑스2026은 오는 29일까지 이어진다.