올림피아드교육 산하 수학 브랜드 올림피아드학원, 유투엠, 거꾸로수학교실이 진행하는 ‘올수페 Stage 1 개념노트 정리대회’ 신청 접수가 마감을 앞두고 있다.

올수페는 올림피아드 수학 페스타의 줄임말로 학생들의 인출학습 역량을 발휘할 수 있도록 기획된 연간 프로그램이다. 대회는 ▲개념노트 정리대회 ▲오답노트 콘테스트 ▲서술형 교재 경연 ▲왕중왕 총 4개 스테이지로 구성되어 있으며 분기별로 진행된다.

그중 첫 번째 스테이지인 개념노트 정리대회는 3월 한 달 간 개념노트를 심사 기준에 맞게 잘 작성한 학생에게 장학지원을 제공하는 대회로 현재 참가 신청을 받고 있다.

올림피아드교육 개념노트는 학생들이 배운 내용을 글과 말로 표현하는 인출학습에 기반해 A, B, C 단계별로 구성되어 있다. C단계는 빈칸 채우기 형식으로 학습 개념의 핵심 단어를 정리하는 단계로, 생각을 꺼내는 기초 훈련에 해당한다. B단계는 단어와 개념을 문장으로 서술하며 생각을 정리하는 단계다. A단계는 백지 상태에서 개념의 구조를 스스로 구성하고, 세부 내용을 서술할 수 있도록 훈련하는 심화 단계다.

올림피아드교육 관계자는 “인출학습의 대표적인 방법 중 하나가 백지노트이지만, 아무것도 없는 백지에 자신의 생각을 꺼내는 일은 학생들에게 쉽지 않은 과정”이라며 “개념노트를 통해 단계별로 생각을 꺼내는 훈련을 반복하면서, 최종적으로는 백지노트까지 스스로 작성할 수 있도록 지도하는 것이 목표”라고 말했다.

한편, 참가를 희망하는 학생은 3월 31일(화)까지 작성한 개념노트를 학원 담당 교사에게 제출하면 된다. 우수학생 발표는 4월 10일 예정이며, 자세한 내용은 올림피아드학원, 유투엠, 거꾸로수학교실 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.