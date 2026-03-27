‘[헤럴드겨제=나은정 기자] 27일 오전 11시 14분쯤 경기 의정부시 금오동의 한 스타벅스 매장에 승용차가 돌진하는 사고가 났다.

이 사고로 차량 운전자인 60대 여성 A씨와 매장 내 손님 1명이 부상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 A씨가 외부 주차장 진입 과정에서 운전 미숙으로 매장 유리창을 들이받은 것으로 보고 사고 경위를 조사하고 다.