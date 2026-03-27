초당 3000건 처리…대규모 주문 대응 강화 공동구매·이벤트 트래픽 안정 운영 검증 묶음 처리·일괄 취소로 운영 효율 극대화

[헤럴드경제=최은지 기자] 브랜드 빌더 아임웹이 브랜드 성장 속도에 맞춰 대규모 주문과 트래픽을 안정적으로 처리할 수 있도록 주문관리시스템(OMS)을 전면 고도화했다고 27일 밝혔다.

최근 공동구매와 인플루언서 커머스 확산으로 자사몰에 단기간 주문이 집중되는 현상이 잦아짐에 따라, 아임웹은 주문 처리 지연과 재고 불일치 문제를 해결하기 위해 시스템 구조를 대폭 개선했다. 특히 주문 폭증 상황에서도 별도의 인력 확충 없이 안정적인 운영이 가능하도록 인프라를 구축하는 데 집중했다.

먼저 주문 처리 구조를 재설계해 초당 3,000건 이상의 주문을 안정적으로 처리할 수 있는 성능을 확보했다. 주문이 한꺼번에 몰리는 선착순 판매나 공동구매 환경에서도 재고 수량이 실시간으로 정확하게 반영되도록 개선해 초과 판매 오류를 방지했다.

실제 운영 환경에서의 안정성도 검증됐다. 뷰티 인플루언서 ‘하루’의 자사몰 ‘데이바이하루’는 오픈 당시 초당 1만2000건 이상의 접속이 몰렸음에도 오류 없이 운영됐다. 또한 한 리빙 브랜드의 이벤트에서는 초당 2300건 이상의 트래픽이 발생하는 환경에서 3개월간 총 15회의 이벤트를 안정적으로 소화하며 시스템 내구성을 입증했다.

운영 효율성 측면에서도 괄목할 만한 개선이 이뤄졌다. 기존 개별 단위 처리 방식을 벗어나 여러 주문을 한 번에 관리하는 ‘묶음 단위 관리’ 기능을 도입했으며, 송장 입력과 배송 상태 변경을 하나의 화면에서 일괄 처리할 수 있게 했다. 아울러 주문 상세 화면에서 품목 수정부터 일괄 취소·환불까지 가능하도록 클레임 처리 기능을 고도화해 수작업 의존도를 대폭 낮췄다.

이수모 아임웹 대표는 “자사몰 운영에서 대규모 트래픽을 안정적으로 처리하는 인프라는 이제 핵심 경쟁력”이라며 “앞으로도 운영 부담을 낮춰 브랜드가 매출 성장과 비즈니스 전략에 집중할 수 있도록 고도화를 지속할 것”이라고 말했다.

아임웹은 구축·운영·마케팅 기능을 올인원으로 제공하며 현재까지 누적 100만개 이상의 브랜드가 이용 중이다. 누적 거래액은 7조원을 돌파했다.