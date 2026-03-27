㈜운트바이오가 추진 중인 인슐린 제조 시설 건립 현지 주정부의 투자기금 확보 등

[헤럴드경제=박준환 기자]의정부시가 지난 26일 시청 회룡홀에서 미국 웨스트버지니아주 대표단을 맞아 관내 유망 바이오 기업의 해외 진출과 글로벌 투자 협력을 위한 면담을 진행했다.

이번 방문은 의정부 소재 ㈜운트바이오가 추진 중인 미국 내 인슐린 제조 시설 건립 및 현지 주정부의 투자기금 확보를 위한 기술 실사의 일환으로 마련됐다.

웨스트버지니아주는 과거 미국의 대표적인 석탄 생산지였으나 현재는 바이오, IT 등 첨단 산업 중심의 구조 전환에 성공하며 전통 산업 도시의 혁신 성장을 선도하는 모범 사례로 평가받고 있다.

이날 면담에는 미치 카마이클 전(前) 웨스트버지니아주 산업부 장관과 토니 스트라우드 마샬주립대 부총장 등 현지 정‧관계 및 학계 주요 인사들이 참석했다.

의정부시는 이들에게 ㈜운트바이오가 보유한 기술을 소개하며, 현지 투자가 원만하게 이뤄질 수 있도록 긴밀한 협력을 요청했다.

시는 이번 대표단 방문을 계기로 웨스트버지니아주와 바이오 산업 분야의 교류 가능성을 확인하고, 향후 관내 기업들의 해외 진출을 위해 글로벌 네트워크를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

정영민 기업투자유치과장은 “이번 면담은 시 기업의 혁신 기술을 세계에 알리고 글로벌 시장 진출 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 기업 활동을 뒷받침하기 위해 실질적인 행정 지원과 우호 관계 구축을 지속해 나가겠다”고 했다.

한편, ㈜운트바이오는 의정부시 소재 바이오 기업으로, 국내 유일의 인슐린 원료 기술 상용화를 위해 현재 국내외 연구 및 생산 기지 건립을 추진 중이다.